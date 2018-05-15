Дружба по контракту



Андрей Богинский.

Источник: vpk-news.ru Андрей Богинский.Источник: vpk-news.ru

Отечественные вертолеты особенно востребованы в Азии и Латинской Америке

В Турции наши новые машины займутся тушением пожаров, в Китае – перевозкой грузов. Однако любимым заказчиком "Вертолетов России" остается Министерство обороны, признался "Военно-промышленному курьеру" генеральный директор холдинга Андрей Богинский.

– Андрей Иванович, какими оказались для вашей компании результаты Eurasia Airshow 2018 в Анталье?

– Мы подписали дополнение к ранее заключенному контракту на поставку трех гражданских легких вертолетов Ка-32 для турецкой частной авиакомпании. Он уже полностью оформлен с точки зрения финансирования и получил поддержку государства (российского экспортного центра). Это наш первый гражданский контракт на турецком рынке.

– Вы упомянули о роли государства. В чем она заключается?

– Государство сегодня активно поддерживает высокотехнологичные компании, в том числе в реализации гражданской продукции, идущей на экспорт. До этого была проведена большая работа с нашими коллегами из Росавиации, которые предварительно прошли с турецкими авиационными властями рабочие процедуры. После чего стала возможна поставка наших гражданских вертолетов в Турцию для борьбы с пожарами.

– Насколько тактико-технические характеристики названного вами вертолета отвечают этой задаче?

– Легкий двухдвигательный газотурбинный многоцелевой вертолет К-32 разработан Конструкторским бюро при ПАО "Казанский вертолетный завод" (КВЗ) по одновинтовой схеме с рулевым винтом. К-32 сегодня одна из самых эффективных машин для работы в области пожаротушения.

Это начало нашего сотрудничества. Первая машина будет поставлена уже в первом полугодии. Две другие – до конца текущего года.

– А как дела на китайском направлении?

– С КНР мы ведем работу по сертификации наших вертолетов, в частности "Ансат" и Ми-171А2. Участвуют в этом команды наших авиационных властей и китайские делегации. Одна из них недавно находилась по этому вопросу в Казани. Китайские летчики совместно с российскими коллегами проводили боевое тестирование машины. По предварительной информации, отзывы положительные. Дождемся официальной.

Такая же работа организована для вертолета Ми-171А2 в Индии, "Ансат" – в Пакистане и странах Латинской Америки: Колумбии, Мексике.

– Что касается ТТХ новой машины для КНР, их задают китайские партнеры?

– Если говорить о тяжелом вертолете, то мы соответственно до этого согласовали с ними весь его технический облик. Китайские коллеги в ходе обсуждения задавали вопросы, наши специалисты как более опытные в создании вертолетов выдавали свои рекомендации, обосновывали, почему предпочтительнее то или иное техническое решение. На сегодня все технические детали обсуждены. Идет согласование контрактных условий.

– По количеству машин также достигнута договоренность?

– Для нас не так уж важно, сколько машин поставлять, поскольку по тяжелому вертолету мы будем выполнять для заказчика ряд работ по проектированию, испытаниям, производству комплектующих. В основном системы агрегатов.

– Как складываются у вас отношения с Министерством обороны России?

– Мы, безусловно, выполняем поставленные перед нами задачи по ГОЗ. Более того, являемся единственным поставщиком всей вертолетной техники для Министерства обороны. МО РФ, таким образом, – наш ключевой заказчик, который приобретает весь модельный ряд выпускаемых нами вертолетов.

В частности, мы поставляем тяжелые Ми-26, машины семейства Ми-8/Ми-17, боевые Ми-28, Ка-52, Ми-35, а также учебные "Ансат-У". Практически вся линейка, производимая "Вертолетами России", имеет военное назначение. Поэтому МО РФ не только ключевой, но и самый любимый заказчик.

– Турецкие летчики, служащие в полиции и жандармерии, с большим уважением отозвались о Ми-17. Примите это как комплимент вашей продукции.

– Эти поставки были осуществлены давно. Но все равно приятно. Спасибо турецким коллегам.

Беседовал Олег Фаличев

Опубликовано в газете "Военно-промышленный курьер" в выпуске № 18 (731) за 15 мая 2018 года