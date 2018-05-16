Война куполов и панцирей



Противоракетные комплексы Iron Dom ("Железный купол").

Источник: 3mv.ru Противоракетные комплексы Iron Dom ("Железный купол").Источник: 3mv.ru

В сирийском небе разыгралась полноценная воздушная битва

Знаковым событием прошлой недели стал обмен ударами между Сирией и Израилем. За несколько часов в небе развернулась полномасштабная воздушная война.

Обе стороны для отражения ударов и нанесения ответных задействовали наиболее современные средства своих арсеналов. В бой пошли противоракетные комплексы Iron Dom ("Железный купол"), "Панцирь-С", "Бук-М", крылатые ракеты Deliah, дальнобойные ПТРК SPIKE-NLOS, ударные беспилотники-охотники за ПВО Harop и реактивные системы залпового огня "Смерч". Также, по некоторым сведениям, Тель-Авив применил новейшие аэробаллистические ракеты, запускаемые с самолетов.

“Вместо специального места для перезарядки, которое должно быть прикрыто средствами ПВО, "Панцирь" выехал на ровную ВПП”

Пока обе стороны конфликта приписывают победы себе. Израильское военное ведомство распространило несколько видеороликов, записанных с оптико-электронных систем авиационных средств поражения (АСП). На них видно, как АСП поражают РСЗО "Смерч", а также пусковую установку "Панцирь-С". Примечательно, что эксперты до сих пор спорят, что это были за средства поражения. В свою очередь Дамаск опубликовал в социальных сетях несколько видеороликов, на которых хорошо видно, как сирийские зенитные ракеты весьма эффективно уничтожают в ночном небе некие объекты.

Однако первым детальный анализ ночного боя дало Минобороны России. Спустя несколько часов после последних залпов военное ведомство провело специальный брифинг, на котором сообщили: в ходе боев сирийской ПВО удалось уничтожить порядка 70 израильских ракет. В целом, как и во время американо-франко-английского ракетного удара, противовоздушная оборона Сирии отработала хорошо.

Попробуем разобраться, что же происходило и каких успехов добились обе стороны.

Загадка первенства

Первый и наиболее сложный вопрос: кто первым нанес удар? Тель-Авив утверждает, что решительно ответил на провокации после того, как в районе Голанских высот территория Израиля подверглась обстрелу со стороны иранских вооруженных формирований. Сторонники Тегерана впервые применили баллистические ракеты, которые были перехвачены системой ПРО "Железный купол". После чего Тель-Авив принял решение нанести массированные ракетные удары по известным иранским объектам в Сирии.

В то же время в Дамаске заявили, что первыми массированный удар нанесли как раз израильские вооруженные силы и это была заранее спланированная операция. В частности, атаке подверглись аэродромы и позиции средств ПВО. После отражения нападения Дамаск нанес ответный ракетный удар по израильским позициям на Голанских высотах, результатом которого стали большие жертвы со стороны вооруженных сил Израиля. При этом в официальных заявлениях ни разу не упоминались иранские воинские формирования.

У версий обеих сторон есть нестыковки. Надо признать, что израильскому удару предшествовала серьезная подготовка. Операция явно планировалась достаточно давно. В пользу этого говорит тот факт, что было четко увязано применение крылатых ракет, дронов-охотников за ПВО и дальнобойных противотанковых ракет. Цели явно заранее разведаны, составлен график их поражения с таким расчетом, чтобы снизить потенциал сирийской ПВО и уничтожить заданные объекты.

Но и в версии Израиля есть доля истины. Скорее всего без участия Ирана и его прокси-сил не обошлось. Об этом говорит тот факт, что во всех заявлениях Дамаск всячески избегал упоминать участие Тегерана.

Факт удара баллистическими ракетами по территории Израиля не подтверждается. Все залпы по территории Израиля были нанесены сирийскими дальнобойными РСЗО "Смерч". Но есть предположение, что Тегеран в ответ на разрыв со стороны США ядерной сделки принял решение нарастить свои военные возможности в Сирии. Тем более что во многом свое решение президент США принял под давлением израильского лобби и самого Тель-Авива. Достаточно вспомнить: именно Беньямин Нетаньяху выступал с докладом, доказывая, что иранская сторона не свернула работы над ядерным оружием.

Как уже неоднократно упоминалось, Тегеран ранее разворачивал на границе с Израилем отряды беспилотников и обустраивал позиции баллистических ракет. При этом Тель-Авив неоднократно наносил удары, препятствуя реализации иранских планов. Но в этот раз Тегеран перешел некую "красную линию" и израильская сторона решила отреагировать максимально жестко. Можно предположить, что Иран все-таки закончил подготовку стартовых позиций и начал развертывание своих баллистических ракет.

Скорее всего Дамаск и Тегеран знали, что Израиль ударит, и готовились к этому. Не случайно в районе Голанских высот внезапно оказались самые сильные средства в сирийском арсенале – РСЗО "Смерч". Ранее эти установки активно применялись достаточно далеко от Голан, в боях против запрещенного в России "Исламского государства". И судя по размещенным в социальных сетях видеороликам и фотографиям разрушений на израильской стороне, "Смерчи" отработали массированно.

Ударом на удар

Надо отметить, что со стороны Израиля был нанесен самый массированный удар по территории Сирии за все время идущей в стране войны – он даже превзошел недавнюю американскую операцию, поддержанную Францией и Великобританией.

Фото: defence.ru

Нельзя не учитывать полное техническое превосходство Израиля над Сирией. В ситуации с американо-франко-английским ударом Россия пусть не явно, но все же помогала Дамаску. В частности, перед началом удара на авиабазу "Хмеймим" перелетели сирийские истребители, фронтовые бомбардировщики, а также иранский военно-транспортный самолет. Но в ситуации с Израилем Москва дистанцировалась от конфликта. Как бы показывая, что это двусторонние отношения.

Главным средством поражения Израиля стали крылатые ракеты воздушного базирования Deliah. Их традиционно несли истребители F-16I Sufa и F-15S. Пуски проводились из воздушного пространства Ливана и с территории Израиля.

Главной новинкой операции стал специальный удар по позициям сирийской ПВО. При этом израильские военные не просто били по заранее выявленным целям. Вначале они заставляли сирийские средства ПВО начать работать, после чего пытались подавлять. Для этих целей помимо Deliah использовались ударные беспилотники Harop, а вблизи границы – и дальнобойные противотанковые комплексы Spike-NLOS.

Израильская операция оказалась достаточно сложной и проводилась по жесткому расписанию. Первый залп примерно из 20 ракет должен был заставить включиться в дело сирийские средства ПВО. После этого задействовались силы для их поражения, а уже потом наносился основной удар. В ходе него в воздухе продолжали находиться беспилотники Harop, чтобы выбивать оставшиеся зенитные средства Дамаска.

Однако в целом план не сработал. Первый залп заставил вступить в работу сирийские средства ПВО, но подавить их израильтянам не удалось. Надо признать, эффективность сирийских зенитчиков несколько снизилась, они потратили боекомплект. Фактически жертвой израильского обезоруживающего удара стал только радиолокатор комплекса С-200. Поэтому основная волна натолкнулась на достаточно серьезное сопротивление. Правда, главной проблемой сирийцев в этот момент стал заканчивающийся боезапас. Поэтому часть израильских ракет прорвалась к своим целям, также был уничтожен комплекс "Панцирь-С".

В этот момент в дело вступили РСЗО "Смерч". Сирийские артиллеристы начали выходить на позиции. Тогда же жертвой израильтян стала одна пусковая установка. Что ее уничтожило, не вполне понятно. На момент подготовки статьи предполагалось, что это дальнобойный ПТУР Spike-NLOS либо опять-таки ударный беспилотник Harop. Но потеря не сказалась на мощи сирийского залпа.

Для отражения удара "Смерчей" Израиль задействовал систему "Железный купол". Как заявило израильское военное ведомство, все ракеты были перехвачены. Но появившиеся чуть позже фотографии разрушений показывают обратное: достаточно большое количество ракет прорвалось через израильскую ПРО.

Еще несколько лет назад в экспертных кругах был спор – насколько эффективны противоракеты "Железного купола" в борьбе с современными РСЗО, в частности "Смерч". Уже тогда эффективность израильской системы вызывала сомнения. Ведь в первую очередь "Купол" предназначался для перехвата самодельных ливанских, а также несколько более сложных иранских баллистических ракет. На момент разработки системы эти изделия отличались плохим техническим исполнением, ракеты имели простую траекторию полета.

Нынешний удар подтвердил, что "Железный купол" не панацея. Хотя ракеты "Смерчей" израильской системе удалось перехватывать, но в целом такие цели для нее оказались весьма сложными. А между тем Тегеран серьезно шагнул в области разработки ракетных технологий. И теперь в его распоряжении есть весьма надежные и точные изделия.

Нельзя не отметить: несмотря на заявления Дамаска, что его артиллеристы били по израильским позициям на Голанах, на видео и фотографиях видно, что досталось и мирным постройкам. Правда, обошлось без человеческих жертв. Тель-Авив своевременно объявил тревогу и направил население в укрытия.

По некоторым данным, для ударов по Сирии израильские военные применили весьма интересное изделие. Это аэробаллистическая ракета, которая запускается с самолета. Слухи о ее разработке циркулируют уже несколько лет. Но официального подтверждения ее использования так и не поступило.

Ракета запускается истребителем F-16I или F-15S. Сразу после старта она начинает лететь к цели по баллистической траектории, не выходя из земной атмосферы. Первыми о разработке новинки сообщили несколько британских специалистов по Ближнему Востоку. По некоторым данным, Тель-Авив уже применял ракету в ходе ударов по Сирии, состоявшихся в конце прошлого года. В частности, боеприпасом были атакованы цели вблизи Дамаска, где были наиболее сильные позиции сирийской ПВО.

К "Панцирю" мозги не поставляются

Сразу после завершения ударов Минобороны Израиля опубликовало видео уничтожения сирийского ЗРПК "Панцирь". Судя по картинке, машина, относящаяся к первым партиям, поставленным Сирии еще в конце 2000-х, по какой-то причине выехала почти на середину взлетно-посадочной полосы. Экипаж стоял рядом, пусковые установки ракет и пушки были опущены. Не работал и радар "Панциря". Уже перед самым попаданием ракеты или БПЛА Harop в кабину комплекса пытался забраться сирийский военнослужащий. Скорее всего он стал единственным погибшим в ходе "ракетного шторма".

Сирийские СМИ сообщили, что к моменту уничтожения ЗРПК расстрелял весь боекомплект и ожидал транспортно-заряжающую машину. Спустя два дня в сети появились фотографии попавшей под удар машины. У комплекса полностью уничтожена кабина расчета. Также на фотографии хорошо видно, что пусковые контейнеры пусты, комплекс действительно расстрелял весь боекомплект.

Что за средство поражения уничтожило "Панцирь", пока непонятно. Скорее всего Harop, вряд ли израильские ВВС успели бы обнаружить вышедший из боя "Панцирь" и тут же навести на него крылатую ракету. В то же время находившийся на патрулировании Harop мог справиться с такой задачей. Эти БЛА оснащены оптико-электронными средствами, комплексами радиотехнической разведки и боевым зарядом. Обнаружив комплекс ПВО, оператор направляет Harop прямо на цель. Поэтому этот БЛА часто называют камикадзе. Правда, у ударного беспилотника достаточно внушительный боезаряд и теоретически он должен был уничтожить ЗРПК полностью. Но у "Панциря" пострадала только кабина расчета.

Новость об уничтожении "Панциря" сразу стала топовой в российском сегменте Интернета. Традиционно начались жаркие споры между экспертами. В чем причина уничтожения ЗРПК? Ответ тут однозначный: просчеты в организации противовоздушной обороны сирийскими военными. Вместо специальной площадки для перезарядки, которая должна быть прикрыта средствами ПВО, "Панцирь" выехал на ровную ВПП. Понятно, что так удобнее перезаряжаться. Экипаж покинул машину, в том числе и водитель, а также перестал следить за воздушной обстановкой.

Нынешний ракетный удар стал холодным душем для всех сторон. Израиль убедился, что сирийская ПВО боеспособна и может эффективно отражать даже сложные высокотехнологичные удары.

У сирийцев прошло головокружение от успехов. Оказывается, противник также умеет своевременно реагировать на изменяющуюся обстановку и искать новые способы поражения целей. И в следующий раз ПВО может и не спасти, особенно если не поможет Россия. При этом ресурсы Сирии для нанесения ответных ударов по территории Израиля весьма скромны.

Иран понял, что наращивание сил в Сирии будет приводить к ударам Израиля, а самостоятельных возможностей по их отражению фактически нет.

В этой ситуации Дамаску и Тегерану остается только одно – слушать Москву. И не предпринимать резких самостоятельных действий без согласования и одобрения России.

Павел Иванов

Опубликовано в газете "Военно-промышленный курьер" в выпуске № 18 (731) за 15 мая 2018 года