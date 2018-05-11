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«КАМАЗ» поставит сто электробусов в Москву

11.05.2018 ПАО "КАМАЗ" 216 0
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КАМАЗ-6282
Электробус КАМАЗ-6282.
Источник: http://www.moe-online.ru/

«КАМАЗ» выиграл тендер на поставку 100 электробусов и ультрабыстрых зарядных станций в адрес «Мосгортранса». Согласно условиям конкурсной закупки, крупнейший российский автопроизводитель также будет обеспечивать сервисное обслуживание поставленной техники в течение 15 лет.


Техзадание предусматривало закупку низкопольных машин, вмещающих не менее 85 пассажиров. Сидячих мест – не менее 30. Инновационные транспортные средства должны быть оснащены самым современным оборудованием, среди которого системы климат-контроля, видеонаблюдения и спутниковой навигации, USB-разъемы для зарядки мобильных устройств, доступ к Wi-Fi. Электробусы КАМАЗ-6282 отвечают всем этим и другим требованиям. Модель тестировалась на маршрутах Москвы в течение двух последних лет и получила положительные отзывы.


В электробусе КАМАЗ-6282 второго поколения применены современные компоненты тягового электрооборудования, в т.ч. электропортальный мост и литий-титанатные аккумуляторные батареи со сроком службы 10 лет. На подзарядку требуется всего 10-20 минут, что в десятки раз меньше среднего времени зарядки предыдущего поколения батарей. Электробус заряжается от станций ультрабыстрой зарядки с помощью полупантографа, в дополнение используется бортовое зарядное устройство, позволяющее заряжать накопитель от трёхфазной сети переменного тока 380 В («ночная зарядка»). Станция ультрабыстрой зарядки за короткий промежуток времени восстанавливает полный уровень заряда литий-титанатных батарей без потери ресурса. Применённая концепция быстрой подзарядки электробуса позволяет иметь на борту меньше аккумуляторов и больше пассажиров. Отметим, что аккумулятор рассчитан, как минимум, на 20 тыс. циклов полного заряда/разряда.


Примечательно, что зарядка электробуса возможна в условиях низких температур: аккумуляторные батареи работают без дополнительных систем подогрева даже зимой. Таким образом, электробус КАМАЗ-6282 может перевозить пассажиров круглый год.


По словам заместителя мэра Москвы Максима Ликсутова, первые электробусы должны выйти на столичные дороги до осени текущего года. Маршруты транспорта нового поколения будут проложены на северо-востоке и севере Москвы. К концу 2019 года в столице будет курсировать около 600 электробусов. А с 2021 года городские власти намерены полностью отказаться от закупок дизельных автобусов для использования на пассажирских маршрутах и сконцентрируются на приобретении электробусов.


Известно, что лот ещё на 100 электробусов для российской столицы будет объявлен в декабре. «КАМАЗ» намерен участвовать в этом и последующих тендерах: при необходимости компания готова выпускать для Москвы и других регионов России до 1000 электробусов в год. Главные преимущества электробуса перед транспортом с двигателем внутреннего сгорания – экологичность, бесшумность и экономичность в эксплуатации. Переход на электрическую тягу может стать одним из главных путей повышения качества жизни в российских городах.
11.05.2018
Права на данный материал
принадлежат ПАО "КАМАЗ"
Материал передан ВПК.name правообладателем
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Страны
Россия
Компании
КАМАЗ

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