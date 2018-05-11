Что ожидать от ИИ, космоса и других технологий в ближайшие 1,5 года



Sea Hunter.

Источник: DAPRA Sea Hunter.Источник: DAPRA

Насколько успешно пройдут испытания беспилотной системы Sea Hunter - вопрос, который будет волновать технических специалистов Пентагона следующие 18 месяцев.

Что же означают эти 18 месяцев для Пентагона, стремящегося поддерживать технологическое превосходство над своими врагами?

Этот вопрос задали группе экспертов в четверг на 17-й ежегодной конференции C4ISRNET. Их ответы показывают, насколько большое число технических направлений анализируется экспертами, и что в современную эпоху в Пентагоне должны учитывать множество факторов, чтобы предвидеть возможное развитие ситуации.

С точки зрения Ричарда Линдермана, заместителя директора департамента исследований и разработки министерства обороны, основное внимание должно уделяться производству жизненно важной микроэлектроники, обеспечивающей основу для всех американских высоких технологий.

Он предсказывает рывок в создании отечественных чипов, который обеспечит уверенность в том, что чипы, составляющие основу коммуникационного оборудования или искусственного интеллекта, вытеснят зарубежные аналоги. Ожидается, что проблемы внутреннего производства микроэлектроники станут частью формируемого обзора текущего положения дел в оборонной промышленности.

«Если вы находитесь на переднем крае технологий, вы не захотите, чтобы чипы, сделанные в Китае, стали основой вашего коммуникационного оборудования», - сказал Линдерман аудитории. «Поэтому я думаю, что вы увидите, что инвестиции будут значительно увеличиваться, и это создает интересную перспективу привнести новые измерения в обсуждение создания надежной микроэлектроники».

Джеймс Хасик, профессор Университета национальной обороны, сказал, что он будет внимательно следить за тем, как автономный корабль Sea Hunter проходит тестирование.

DARPA недавно передала ВМФ для испытаний аппарат «Морской охотник», предназначенный для патрулирования в открытом море в радиусе тысяч миль, в течение нескольких месяцев, без экипажа на борту.

«С экономической точки зрения идея аппарата очень убедительна», - сказал Лунгу. Если концепция подтвердится, она может иметь «ряд важных применений как для структуры флота, так и для боевых действий».

Кларк Гроувс, эксперт по космосу в NDU (National Defense University - прим. ВПК.name), предсказал, что долгожданный бум развития малогабаритных спутников, наконец, достигнет критической массы в ближайшем будущем, что в условиях массового рынка вызвано стремлением размещать телекоммуникационное оборудование на более дешевых системах.

Концепция DoD (модель сетевого взаимодействия, разработанная Министерством обороны США - прим. ВПК.name) может оказаться эффективной, так как сейчас Пентагон стремится перейти от массивных, дорогостоящих агрегированных систем к дезагрегированной модели, опирающихся на множество дешевых, компактных систем, - представляющих большую проблему для любого противника, который будет пытаться вывести из строя американские спутники.

Кинетические атаки в космосе по-прежнему возможны, но страны больше ориентированы на электронные войны и кибератаки, говорится в докладе.

Аарон Мехта, Майк Грюсс: «Как только небольшие спутники начнут выпускаться в значительном количестве будет коренным образом меняться соотношение сил в части производственных возможностей, и это также повлияет на инфраструктуру запуска космических аппаратов», - сказал Гровс, - это в свою очередь, даст DoD возможности для создания более экономически эффективной и устойчивой к поражению спутниковой архитектуры».

Наконец, Эд Бриндли, исполняющий обязанности заместителя главного информационного сотрудника по кибербезопасности в Пентагоне, указал на «решительное стремление» Пентагона изменить способы работы искусственного интеллекта. Для этого, по его словам, - создается Центр искусственного интеллекта, который, по прогнозам вице-министра обороны Патрика Шанахана, будет запущен в ближайшие шесть месяцев.

«Часть того, что мы увидим, может быть использовано в промышленности», - сказал Бриндли, отметив, что ИИ предназначен не только для боевых систем, но может оказать огромное влияние на внутренние процессы Пентагона, а также использоваться в медицинской и юридической сферах

Аарон Мехта

C4ISRNET

Перевод ВПК.name