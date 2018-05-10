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В Сирии заявили, что сбили десятки израильских ракет

11.05.2018 РИА Новости 497 0
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Военнослужащий сирийской армии осматривает локационные станции на базе Военно-воздушных сил Сирии в провинции Хомс. Архивное фото
Военнослужащий сирийской армии осматривает локационные станции на базе Военно-воздушных сил Сирии в провинции Хомс. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Илья Питалев

МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Силы ПВО Сирии сбили десятки израильских ракет, большая часть из них не достигла цели, сообщило национальное агентство САНА со ссылкой на военный источник.

Уточняется, что остальные ракеты "поразили некоторые расчеты ПВО, радар и склад боеприпасов".

Ночной инцидент

Около полуночи представитель израильской армии заявил, что находящиеся на территории Сирии иранские силы "Аль-Кудс" выпустили около двадцати ракет по позициям войск на Голанских высотах. При этом, по его словам, часть ракет перехватили батареи ПРО "Железный купол". О потерях или материальном ущербе информации нет.

Он назвал случившееся "атакой со стороны Ирана и чрезвычайно серьезным инцидентом" и добавил, не вдаваясь в подробности, что израильские военные приступили к ответу на ракетный обстрел.

В то же время источник в международном аэропорту Бейрута сообщил РИА Новости, что самолеты ВВС Израиля наносят удары по военным объектам в Сирии через воздушное пространство Ливана.

Налет на пригород Дамаска

Аналогичный инцидент произошел за сутки до этого. Вечером во вторник сирийские официальные СМИ сообщили, что ПВО отразили ракетную атаку Израиля в пригороде Дамаска, уничтожив две ракеты. В результате налета погибли двое мирных жителей, муж и жена.

До этого Армия обороны Израиля заявила, что зафиксировала "необычную активность сил Ирана в Сирии", после чего развернула на Голанских высотах системы ПВО, начала ограниченный призыв резервистов и распорядилась открыть бомбоубежища в приграничных районах.
10.05.2018
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
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Страны
Израиль
Иран
Ливан
Россия
Сирия
Продукция
Железный купол

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