J-20 пролетел над морем



Истребитель Chengdu J-20.

Источник: xinhuanet.com Истребитель Chengdu J-20.Источник: xinhuanet.com

Новейший китайский стелс-истребитель прошёл важный этап испытаний. Вчера, 9 мая, информационное агентство "Синьхуа" сообщило о том, что самолёт J-20 впервые протестирован над морем.

"Это поможет ВВС ещё лучше выполнять свои обязанности по защите суверенитета, безопасности и территориальной целостности Китая", — рассказал представитель ВВС Народно-освободительной армии Китая Шэнь Цзинькэ.

В военном ведомстве указывают, что J-20 прошёл морские испытания в условиях, максимально приближённых к боевым. Это стало очередным этапом тестирования самолёта перед получением статуса полноценной боевой готовности. Статус начальной боевой готовности истребитель получил в январе текущего года.

Истребители Chengdu J-20 поступили на вооружение ВВС Народно-освободительной армии Китая (НОАК) в прошлом году. В марте 2017 года журналисты Reuters сообщили о том, что ВВС Китая получили первые экземпляры стелс-истребителей Chengdu J-20[/i][/b], а в сентябре пресс-служба Минобороны КНР [b][i]официально объявила о принятии их на вооружение.

Фрагменты учений истребителей Chengdu J-20

Истребитель J-20 разработан корпорацией Shenyang Aircraft и собирается на заводе Chengdu Aircraft Industry. Производитель позиционирует самолёт как истребитель пятого поколения, оснащённый передовой электроникой и построенный с применением стелс-технологий, при этом вся техническая информация о нём засекречена. Первый полёт прототипа J-20 состоялся в 2011 году, официальная демонстрация — на авиашоу в Чжухае в 2016 году.