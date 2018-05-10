Патрушев и советник премьера Индии обсудили вопросы безопасности
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Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Михаил Климентьев
МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев во время встречи в Москве с советником премьер-министра Индии по национальной безопасности Аджитом Довалом обсудил ситуацию на международной арене, сообщает в четверг пресс-служба СБ РФ.
"Николай Патрушев и Аджит Довал обсудили в целом ситуацию на международной арене, широкий спектр вопросов российско-индийского сотрудничества в области безопасности, уделив отдельное внимание взаимодействию в рамках БРИКС и ШОС", - говорится в сообщении.
Также в ходе встречи они подчеркнули, что российско-индийские контакты в сфере безопасности носят неизменный дружественный и доверительный характер.
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10.05.2018
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