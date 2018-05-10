Армия США отправляет новое оружие в Европу для противодействия России



Американский бронеавтомобиль "Страйкер".

Источник: © flickr.com, Erick Gustafson Американский бронеавтомобиль "Страйкер".Источник: © flickr.com, Erick Gustafson

Армия США ускоряет перевооружение на новую версию колесных боевых бронемашин "Страйкер" (Stryker), которые получат возможность бороться с вертолетами и дронами противника для оказания большей поддержки бригадным соединениям на поле боя, что необходимо для противостояния России в Европе.

"Мы ищем быстрое решение для краткосрочных боевых столкновений", - сказал в интервью "Ворриор Мэвен" (Warrior Maven) директор по программному анализу и оценке генерал-майор Джон Феррари.

"Страйкеры" будут иметь широкий спектр противовоздушных средств поражения ближнего радиуса действия, включая ракеты "Хеллфайр" (Hellfire) и "Стингер" (Stinger), которые предназначены для работы по воздушным целям, атакующим маневрирующие наземные подразделения. Программой предполагается, что первая партия новых бронемашин будет развернута в Европе в 2020 году. Все это представляет собой часть более широкой армейской программы под названием "Противовоздушная оборона ближнего радиуса действия" (ШОРАД (SHORAD)).

По словам высокопоставленных лиц, имеющих отношение к проекту, первый опытный образец "Страйкера" в рамках SHORAD планируется построить в 2019 году, что станет первым шагом в постройке 144 новых бронемашин исходной серии.

Учитывая, что в ходе военных конфликтов в Ираке и Афганистане в последние 15 лет центральное место занимала противоповстанческая тактика, сейчас армия признает необходимость более эффективной защиты наземных боевых формирований непосредственно на поле боя в борьбе с передовыми угрозами. В числе таких угроз беспилотные летательные аппараты, вертолеты и низколетящие самолеты.

"Нам нужна комплексная система, способная обнаруживать и уничтожать такие цели как вертолеты, самолеты и дроны, которые представляют угрозу для развертывания бригадных соединений", - заявил в интервью "Ворриор Мэвен" (Warrior Maven) менеджер проекта по крылатым ракетам и оборонительным системам полковник Чарльз Уоршим.

По его словам, военные обратились к группе из более чем 500 разработчиков оружия, надеясь получить новые ракеты, стрелковое и другое оружие, как, например, 30-миллиметровая пушка, которую можно установить на "Страйкер".

Несмотря на то, что по всему миру наблюдается рост использования боевых дронов, враги США, такие как ИГИЛ и "Талибан" (организации, запрещенные в России - прим. перев.), не имеют в своем арсенале воздушных средств поражения, будь то самолеты, вертолеты или беспилотные летательные аппараты. Однако, поскольку американское стратегическое планирование не стоит на месте, считается общепризнанным, что для противостояния технически хорошо оснащенному противнику войска должны быть лучше вооружены.

"Наша противовоздушная оборона атрофировалась, если вы об этом. С учетом возможности серьезного противостояния почти равному нам противнику, на первый план выходит потребность в "ШОРАД" и другом высокоточном вооружении, как, например, "Тэд" (THAAD) и "Пэтриот" (PATRIOT). Это ключевое условие маневренности "ШОРАД", если вы собираетесь маневрировать на поле боя, вам нужна противовоздушная оборона, способная не проспать с развертыванием", - заявил в интервью "Ворриор Мэвен" (Warrior Maven) один из старших армейских офицеров.

Он отметил, что парк готовящихся поступить на вооружение бронемашин "Страйкер" в рамках системы "ШОРАД", позволит армии получить оружие противовоздушной обороны четырех типов, действующее при поддержке бортового радара и системы управления огнем. Этот комплекс включает в себя ракеты "Хеллфайр" и "Стингер", стрелковое вооружение, а также пушки калибра 30 миллиметров.

Усилия по созданию "ШОРАД" были предприняты в рамках ускоренного развития армии в течение последних лет. В прошлом году на ракетном полигоне "Вайт Сендс" в штате Нью Мексико разработчики провели испытания системы "ШОРАД", в ходе сравнения ее с несколькими уже имеющимися платформами.

В демонстрации участвовали известная израильская система ПВО "Железный купол", система бронированных автомобилей "Хэнва дифэнс систем" (Hanwha Defense Systems), а также система General Dynamics Land Systems Stryker Maneuver SHORAD Launcher.

По словам американских военных, знакомых с итогами испытаний, платформа "Хэнва" основана на южнокорейской K30 "Бихо" (Biho), называемой "Летающий тигр". Она представляет собой 30-миллиметровое самоходное зенитное орудие, которое сочетает в себе 30-миллиметровую пушечную систему с электрооптическим управлением и радар наблюдения на базе шасси K200.

По словам осведомленных военных, в рамках испытаний на полигоне "Вайт Сендс" также были показаны несколько машин "Страйкер", специально оснащенных General Dynamics Land Systems.

В одном из вариантов "Страйкер" был вооружен 30-миллиметровой пушкой "Орбитал Эй-Ти-Кей" (Orbital ATK) XM 81330mm. По словам армейских чиновников, от нее можно будет отказаться при использовании станции дистанционного управления вооружением.

Уоршим подчеркнул, что образцы, которые участвовали в испытаниях, не обязательно поступят на вооружение, однако данное мероприятие в значительной мере способствовало уточнению требований к таким системам вооружений. Кроме того, хотя "ШОРАД" на базе "Страйкера" и был испытан еще несколько лет назад, армейское руководство только недавно приняло решение о том, что именно этот вариант является идеальной бронированной боевой платформой для данного вида оружия.

В то же время производство аналогично вооруженных боевых машин пехоты "Брэдли" и пехотных транспортеров никоим образом не выходит за рамки возможного, поскольку вооруженные силы рассчитывают как можно скорее адаптироваться к новым угрозам в ходе военных действий на суше.

"Пакет оборудования для противовоздушной и противоракетной обороны может быть установлен на другие боевые машины", - отметил Уоршим.

Крис Осборн (Kris Osborn)

The National Interest, США