У вас праздник, а у нас работа. Самолеты США продолжают разведку вдоль границ РФ
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Стратегический разведывательный самолет ВВС США RC-135U совешил полет у побережья Крыма в среду, 9 мая. Об этом свидетельствуют мониторинговые данные западных авиационных ресурсов.
http://www.challoner.com/index.html
Самолет с бортовым номером 64-14847 и позывным BUDD21 вылетел с авиабазы Суда-бэй, которая располагается на греческом острове Крит. Воздушное судно курсировало вдоль юго-западного и южного побережья полуострова несколько часов, передает "Интерфакс".
Согласно данным, американский военный самолет в районе Севастополя приблизился к побережью Крыма на расстояние около 50 км.
Как сообщалось, накануне американский самолет радиоэлектронной разведки RC-135V с бортовым номером 64-14844 и позывным TOKEN42, вылетевший с авиабазы Милденхолл в Великобритании, совершил очередной полет вблизи границ Калининградской, Ленинградской и Псковской областей.
Ранее, 7 мая стратегический беспилотный летательный аппарат ВВС США RQ-4B Global Hawk, способный вести разведку на сотни километров вглубь территории противника, совершил многочасовой полет вблизи Крыма и побережья Краснодарского края на Черном море.
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10.05.2018
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