В Чечне показали бронеавтомобиль производства Иордании

На репетиции Парада Победы в Грозном, в числе прочей техники, был замечен приобретенный для грозненского СОБР бронеавтомобиль Stallion II разработки и производства конструкторского бюро King Abdullah II Design and Development Bureau (KADDB, Иордания), сообщает bmpd.

Иорданский бронеавтомобиль KADDB Stallion II грозненского СОБР на репетиции Парада Победы в Грозном, 07.05.2018. Источник: otvaga2004.mybb.ru

Фактически, по данным ресурса, машина была создана в партнерстве с иорданской стороной небезызвестной южноафриканской компанией Paramount Group. Впервые она демонстрировалась в 2014 году на выставке SOFEX-2014. Малосерийная сборка Stallion II началась на мощностях KADDB с конца 2015 года.

Иорданский бронеавтомобиль KADDB Stallion II грозненского СОБР на репетиции Парада Победы в Грозном, 07.05.2018. Источник: otvaga2004.mybb.ru

Известно, что 20 машин были поставлены Вооруженным силам Иордании, кроме того некоторое число броневиков приобрели силовые структуры ряда арабских стран.

"Stallion II имеет специально разработанное шасси с колесной формулой 4х4 с независимой подвеской колес, хотя и собранное из коммерческих компонентов. Бронекорпус стальной несущий, уровень пулестойкости по стандарту НАТО STANAG 4569 Level 1, хотя может быть повышен", – говорится в материале.

Вес машины – 7,5т, вместимость в базовом варианте семь-восемь человек. Длина – 5,3 м, ширина – 2,3 м, высота – 2,1 м, клиренс – 0,45 м. Мощность дизельного двигателя Steyr – 272 л.с. Максимальная скорость – 125 км/ч, запас хода – до 500 км. Оснащена кондиционером, видеокамерами кругового обзора, лебедкой.