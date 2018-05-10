В Чечне показали бронеавтомобиль производства Иордании
|
|
На репетиции Парада Победы в Грозном, в числе прочей техники, был замечен приобретенный для грозненского СОБР бронеавтомобиль Stallion II разработки и производства конструкторского бюро King Abdullah II Design and Development Bureau (KADDB, Иордания), сообщает bmpd.
|Иорданский бронеавтомобиль KADDB Stallion II грозненского СОБР на репетиции Парада Победы в Грозном, 07.05.2018.
|Источник: otvaga2004.mybb.ru
Фактически, по данным ресурса, машина была создана в партнерстве с иорданской стороной небезызвестной южноафриканской компанией Paramount Group. Впервые она демонстрировалась в 2014 году на выставке SOFEX-2014. Малосерийная сборка Stallion II началась на мощностях KADDB с конца 2015 года.
|Иорданский бронеавтомобиль KADDB Stallion II грозненского СОБР на репетиции Парада Победы в Грозном, 07.05.2018.
|Источник: otvaga2004.mybb.ru
Известно, что 20 машин были поставлены Вооруженным силам Иордании, кроме того некоторое число броневиков приобрели силовые структуры ряда арабских стран.
"Stallion II имеет специально разработанное шасси с колесной формулой 4х4 с независимой подвеской колес, хотя и собранное из коммерческих компонентов. Бронекорпус стальной несущий, уровень пулестойкости по стандарту НАТО STANAG 4569 Level 1, хотя может быть повышен", – говорится в материале.
Вес машины – 7,5т, вместимость в базовом варианте семь-восемь человек. Длина – 5,3 м, ширина – 2,3 м, высота – 2,1 м, клиренс – 0,45 м. Мощность дизельного двигателя Steyr – 272 л.с. Максимальная скорость – 125 км/ч, запас хода – до 500 км. Оснащена кондиционером, видеокамерами кругового обзора, лебедкой.
|
10.05.2018
Права на данный материал
принадлежат Военное обозрение
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются
- Похожие новости
10.05.2018 Закупка Россией иорданской бронетехники
13.03.2015 Международный рынок вооружений: новые претенденты на лидерство
28.06.2010 Машины специального назначения
27.03.2018 Спасибо, Путин! Или почему ракеты на атомной тяге — лучшая плохая идея на все времена
23.03.2018 США прикроют Европу лазерами
20.02.2018 Правительство Румынии одобрило покупку РСЗО HIMARS и корветов
16.02.2018 Польские Ми-24. Модернизация лучше со всех сторон
12.01.2018 Сухопутные войска планируют создать прототип нового легкого танка, чтобы не отстать от России