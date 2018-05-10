Компания Excalibur Army испытывает ББМ T815 "Патриот"



Полученные армией Чехии бронированные грузовые автомобили Tatra T-815 с колесной формулой 8х8, предназначенные для транспортировки 120-мм буксируемых минометов vz. 82. Штефанов, 17.07.2017.

Источник: МО Чехии Полученные армией Чехии бронированные грузовые автомобили Tatra T-815 с колесной формулой 8х8, предназначенные для транспортировки 120-мм буксируемых минометов vz. 82. Штефанов, 17.07.2017.Источник: МО Чехии

ЦАМТО, 10 мая. Компания Excalibur Army проводит испытания разработанной на собственные средства боевой бронированной машины T815 "Патриот" на шасси Tatra Force с колесной формулой 4x4.

ББМ отличается регулируемым дорожный просветом, жесткой центральной рамой, независимыми качающимися полуосями и обеспечивает повышенную проходимость и комфорт во время езды.

Как сообщает International Defence Review, T815 "Патриот" имеет классическую конструкцию с моторно-трансмиссионным блоком в передней части и отделением экипажа в кормовой части. В состав расчета входят командир, водитель и четыре человека десанта.

ББМ оснащена 6-цилиндровым дизельным двигателем Cummins ISB мощностью 210 кВт, агрегатированным с автоматической коробкой передач Allison 3200SP с шестью передними и задней передачами, двухступенчатой коробкой передач Tatra. Машина развивает максимальную скорость 130 км/ч, запас хода – 500 км. ББМ T815 "Патриот" оборудована центральной системой регулировки давления в шинах, оснащенных вкладками, позволяющими продолжать движение при повреждении. Машина способна преодолевать вертикальные препятствия высотой до 50 см, траншеи шириной до 90 см, водные преграды глубиной до 1 м без подготовки.

Максимальная боевая масса ББМ – 12 т с потенциалом увеличения до 15 т, масса полезной нагрузки – до 7,5 т. Сварной стальной корпус имеет запатентованную конструкцию, которую компания называет "Kitted Hull Concept". По заявлению разработчика, она обеспечивает баллистическую защиту, соответствующую требованиям STANAG-4569 Level.3 и защиту от мин на уровне STANAG-4569 Level.2a/2b.

В состав вооружения войдет установленный на крыше дистанционно управляемый модуль вооружения с 7,62-мм или 12,7-мм пулеметом, либо 40-мм автоматическим гранатометом. Машина может нести и другие системы вооружения, включая ПТРК, а также разведывательные системы, ПУ дымовых гранат, интегрированные с датчиками предупреждения о лазерном облучении, средства противодействия радиоуправляемым СВУ.

Бронемашину планируется выпускать в версиях БТР, машины управления, платформ для систем вооружения, машины разведки и РЭБ. В перспективе может быть представлен вариант с удлиненной колесной базой.

Следует отметить, что уже несколько производителей выбрали шасси Tatra с колесной формулой 4x4, 6x6 или 8x8 в качестве платформы для своих продуктов. К примеру, французская Nexter Systems разработала ББМ TITUS (Tactical Infantry Transport and Utility System) с колесной формулой 6x6 и разместила на чешском шасси с колесной формулой 8x8 версию 155-мм/52 самоходной гаубицы CAESAR, заказанную ВС Дании.