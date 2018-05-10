Военнослужащие российской военной базы в Таджикистане использовали новейшие миноискатели для очистки полигонов
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Военнослужащие российской армии во время учений в Таджикистане.
Источник: © РИА Новости / Виталий Белоусов
ЦАМТО, 10 мая. Специалисты инженерно-саперной роты 201-й военной базы в Таджикистане провели сплошную очистку полигонов Ляур и Самбули от взрывоопасных предметов и боеприпасов к летнему периоду обучения.
Военнослужащие проверили все мишенные поля и участки местности, на которых возможно обнаружение взрывоопасных предметов. Для этого инженеры использовали современные селективные миноискатели ИМПС-2 и дистанционные миноискатели "Коршун". Данные средства позволяют обнаружить боеприпасы всех типов как на поверхности, так и на различных глубинах в грунте. Безопасность военнослужащих обеспечивали новейшие костюмы саперов "Сокол".
В случае обнаружения взрывоопасных предметов специалисты инженерно-саперного подразделения уничтожают их методом подрыва накладным тротиловым зарядом. Разминирование проводилось в строгом соответствии с требованиями безопасности.
Весь личный состав, задействованный в мероприятиях по сплошной очистке полигонов, прошел подготовку в специальных учебных центрах Минобороны России и имеет допуск к работам со взрывоопасными предметами, сообщает пресс-служба Центрального военного округа.
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10.05.2018
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