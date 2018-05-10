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США не смогут затруднить работу Рособоронэкспорта

11.05.2018 ЦАМТО 843 0
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Стенд "Рособоронэкспорт"
Стенд "Рособоронэкспорт".
Источник: rostec.ru

ЦАМТО, 10 мая. Попытки США затруднить санкциями, а также другими различными мерами эффективную работу Рособоронэкспорта по продвижению российских вооружений партнерам по ВТС обречены на провал, заявил "РИА Новости" директор ЦАМТО Игорь Коротченко.

Ранее сообщалось, что госдепартамент США ввел запрет на контакты госорганов с Рособоронэкспортом, фактически обвинив компанию в нарушении американских законов о запрещении передачи ракетных технологий и оружия массового поражения Ирану, КНДР и Сирии.

"Мы имеем в лице Рособоронэкспорта чрезвычайно умелую и успешную команду, обладающую огромным опытом решения самых сложных задач в условиях крайне неблагоприятных внешних обстоятельств. Новый генеральный директор Рособоронэкспорта Александр Михеев и его коллектив однозначно нацелены на то, чтобы удержать второе место России в мире по экспорту оружия", – подчеркнул И.Коротченко.

По его словам, важно, что те страны, которые покупают российское оружие, продолжат его приобретать.

"Это происходит не только по причине его чрезвычайной эффективности, но и потому, что у наших партнеров есть понимание, что только РФ гарантирует весь послепродажный сервис и техобслуживание на протяжении всего цикла функционирования вооружений. Плюс мы никогда не нарушаем взятых на себя обязательств: РФ всегда пунктуально выполняет все условия контрактов, в отличие от США, которые могут включить эмбарго на поставку запчастей, либо вообще отменить контракт, если политика той или иной страны перестает им нравиться", – отметил директор ЦАМТО.

И.Коротченко подчеркнул, что несмотря на санкции, РФ наращивает поставки систем и комплексов ПВО, боевой авиации на фоне успешного применения российского оружия в ходе операции в Сирии, где оно доказало свою исключительную эффективность и надежность в условиях реальной войны и в крайне неблагоприятных климатических условиях.
10.05.2018
Права на данный материал
принадлежат ЦАМТО
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Страны
Иран
КНДР
Россия
Сирия
США
Компании
РОЭ
Персоны
Михеев Александр

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