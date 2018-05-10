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Россия рассчитывает на успешное развитие ВТС с Малайзией

11.05.2018 РИА Новости 574 0
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Куала-Лумпур вид на город. Архивное фото
Куала-Лумпур вид на город. Архивное фото.
Источник: © AP Photo / Daniel Chan

МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Россия рассчитывает на продолжение взаимовыгодного военно-технического сотрудничества (ВТС) с Малайзией после победы на парламентских выборах оппозиционной коалиции во главе с Махатхиром Мохамадом, предлагая Куала-Лумпуру широкий спектр вооружений и военной техники, заявил в четверг РИА Новости директор Центра анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО) Игорь Коротченко.

На всеобщих выборах, прошедших в Малайзии 9 мая, оппозиционная коалиция во главе с Махатхиром Мохамадом, который занимал пост премьер-министра страны с 1981 по 2003 год, одержала неожиданную победу, обеспечив себе простое большинство в парламенте и, таким образом, впервые в пост-колониальной истории страны, отобрав власть у коалиции "Барисан Насиональ" (Национальный Фронт).

"Можно только приветствовать приход к власти такого выдающегося государственного деятеля как Махатхир Мохамад, который всегда выражал поддержку Вооружённым силам Малайзии. Москва готова предложить малайзийским партнерам весь спектр современного российского оружия и в дальнейшем скрупулёзно и в срок выполнять любые контракты в интересах Куала-Лумпура", - сказал Коротченко.

Эксперт отметил, что во время нахождения Мохамада во власти были подписаны знаковые для российско-малайзийского ВТС контракты. Так, в 1994 году стороны подписали контракт на 18 истребителей МиГ-29, а в 2003 году было заключено соглашение на поставку 18 самолетов Су-30МКМ. Кроме того, на вооружении малайзийской армии стоят российские вертолеты Ми-17, переносные зенитно-ракетные комплексы "Игла" и противотанковые ракеты "Метис-М".

"Успех развития ВТС России и Малайзии в первую очередь обеспечивает само качество российского оружия, которое помогает Куала-Лумпуру отстаивать свою целостность и суверенитет в сложном и конфликтном регионе. Малайзия давно эксплуатирует наше оружие, от партнеров мы получаем только отличные характеристики и отзывы", - добавил директор ЦАМТО.
10.05.2018
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
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Страны
Малайзия
Россия
Продукция
Игла ЗРК
Метис ПТРК
Ми-17
МиГ-29
Су-30
Су-30МК

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