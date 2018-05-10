Китайский транспортный самолет Xian Y-20 провел первую тренировочную выброску десанта



Китайский транспортный самолет Xian Y-20.

Источник: https://www.defencetalk.com/ Китайский транспортный самолет Xian Y-20.Источник: https://www.defencetalk.com/

Крупнейший китайский транспортный самолет Y-20 недавно провел первое совместное учение по воздушному десантированию с воздушно-десантными войсками страны, что стало ещё одним шагом ВВС НОАК к увеличению дальности действия и боевых возможностей НОАК, сообщил во вторник пресс-секретарь Шен Джинк.

В сообщении воздушных сил китайской социальной сети Sina Weibo во вторник, Шен сказал, что Y-20, переданный ВВС в июле 2016 года и представленный на грандиозном военном параде в ознаменование 90-летия НОАК в июле 2017 года, начал проходить боевую подготовку.

200-т тонные грузовики были переброшены на аэродром, находящийся на большой высоте для проведения учений, включающих дальнюю заброску и воздушное десантирование, сказал Шен.

Подобные проекты, включающие доставку десантников и военных машин, являются базовыми тренировочными модулями транспортных самолетов, требующих от Y-20 высокой устойчивости в полете, сообщил Global Times военный эксперт и телекомментатор Сун Чжунпин.

И поскольку военно-воздушные силы официально объявили о таком учении транспортных самолетов, можно с уверенностью сказать, что разработанный в Китае Y-20 успешно выполнил доставку на большое расстояние и подтвердил возможности десантирования, добавила Сун.

Шен отметил, что стратегический потенциал военно-воздушных сил страны должен постоянно расширяться, чтобы соответствовать национальным интересам страны по выполнению различных миссий на как можно большей территории.

Кроме того, в кадре девятисекундного сюжета, представленного во вторник китайским авиационным гигантом AVIC, в ознаменование 60-летия создания Xi'an Aircraft Industrial Corporation, компания показала новую неизвестную модель самолета.

Сун, на основе внешнего вида самолета, высказала предположение, что это может быть известный по слухам новый бомбардировщик невидимка «H-20», подобный бомбардировщику B2.

Китайский бомбардировщик невидимка Xian H-20. Источник: https://pbs.twimg.com/

Следуя за Northrop Grumman Corporation, выпускающей бомбардировщики с именем В2, это может быть «China-B-2», хотя название нового китайского самолета еще предстоит определить, добавила Сун.

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