Илон Маск стал членом Лондонского королевского общества по развитию знаний о природе



Илон Маск.

Источник: Архив Илон Маск.Источник: Архив

Бизнесмен вошел в число 50 национальных членов общества, избираемых, главным образом, среди уроженцев стран Содружества

ТАСС, 9 мая. Глава американских компаний SpaceX и Tesla Илон Маск избран членом Лондонского королевского общества по развитию знаний о природе за исключительный вклад в науку. Об этом сообщается в среду на сайте организации.

"Он заразился настоящими амбициями и духом приключений, что [позволило ему] изменить мир в области космических путешествий, электротранспорта, солнечной энергии, низкозатратных интернет-спутников и гиперзвукового наземного транспорта. Его деятельность распространяется на обеспечение будущего человечества через колонизацию Марса", - говорится в биографической справке Маска.

Бизнесмен вошел в число 50 национальных членов общества, избираемых, главным образом, среди уроженцев стран Содружества, в которое входят Великобритания и почти все ее бывшие колонии, и в том числе Южно-Африканская Республика, где появился на свет Маск. Еще десять ученых были избраны иностранными членами организации.

Лондонское королевское общество по развитию знаний о природе было основано в 1660 году. Его деятельность направлена на развитие и популяризацию научного знания. На настоящий момент общество насчитывает 1,6 тыс. членов по всему миру, в разное время в него входили ученые Исаак Ньютон, Чарльз Дарвин, Альберт Эйнштейн и Майкл Фарадей. Общество является самоуправляющейся организацией и существует за счет государственных субсидий и пожертвований от организаций и частных лиц.