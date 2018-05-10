КБ KADDB представило на SOFEX-2018 ББМ "Аль-Маред" с колесной формулой 8x8
|
|
Логотип King Abdulla II Design and Development Bureau - KADDB.
Источник: http://factmil.com/
ЦАМТО, 10 мая. В ходе состоявшейся в Аммане выставки SOFEX-2018 Проектно-конструкторское бюро имени короля Абдаллы II" (King Abdulla II Design and Development Bureau – KADDB) продемонстрировало новую ББМ "Аль-Маред" с колесной формулой 8x8.
Как сообщает Janes, ББМ "Аль-Маред" разработана на обеспечивающем высокую проходимость шасси "Татра" с колесной формулой 8x8, снащена цельносварным стальным корпусом, который, по заявлениям, обеспечивает баллистическую защиту, соответствующую требованиям STANAG-4569 Уровень.4 (с модернизацией до Уровень.5). Нижняя часть корпуса имеет V-образную форму для защиты расчета при подрыве на минах и самодельных взрывных устройствах.
Одна из ББМ "Аль-Маред", показанных на SOFEX-2018, была оснащена разработанной KADDB башней "Снэйк Хед" (Snake Head) с 12,7-мм пулеметом M2 HM и пуленепробиваемыми стеклами для повышения ситуационной осведомленности.
Дизельный моторно-трансмиссионный блок расположен спереди справа. Место водителя расположено спереди слева. ББМ "Аль-Маред" оборудована дизельным двигателем мощностью 420 л.с., интегрированным с автоматической шестискоростной трансмиссией, что позволяет развивать максимальную скорость по шоссе до 110 км/ч. ББМ оснащена независимой подвеской.
В стандартной конфигурации полная масса ББМ, включая экипаж, вооружение, топливо и другое бортовое оборудование, составляет около 25 т. Помимо командира и водителя, выполненная в версии бронетранспортера бронемашина рассчитана на перевозку 8 человек десанта в кормовом отделении. Для повышения живучести десант размещается лицом внутрь на сиденьях, смягчающих последствия подрыва на минах. Посадка-высадка осуществляется через заднюю рампу с электрическим приводом.
"Аль-Маред" является самым большим из разработанных KADDB колесных БТР и дополняет уже находящийся в производстве "Аль-Вахш" (Al-Wahsh) с колесной формулой 4x4. Разработанный на шасси "Татра" БТР "Аль-Вахш" (Al-Wahsh), полная масса которого составляет 18 т, также может выпускаться в версиях самоходного ПТРК и 105-мм самоходной артиллерийской установки.
|
10.05.2018
Права на данный материал
принадлежат ЦАМТО
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются
- Похожие новости
11.05.2018 В Чечне показали бронеавтомобиль производства Иордании
10.05.2018 Закупка Россией иорданской бронетехники
17.10.2017 Первый вертолет Ми-26Т2 для Иордании
24.04.2017 Иордания создает семейство машин на базе чешского вездехода
10.04.2017 KADDB работает над новой бронированной машиной 8x8
06.04.2017 Almared — иорданский БТР
05.04.2017 Иордания тестирует ББМ на базе "Татры"
19.12.2016 Палестина получила иорданские бронеавтомобили «Аль-Джавад»