Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

КБ KADDB представило на SOFEX-2018 ББМ "Аль-Маред" с колесной формулой 8x8

11.05.2018 ЦАМТО 316 0
0
Понравилась новость?
 0
Логотип KADDB
Логотип King Abdulla II Design and Development Bureau - KADDB.
Источник: http://factmil.com/

ЦАМТО, 10 мая. В ходе состоявшейся в Аммане выставки SOFEX-2018 Проектно-конструкторское бюро имени короля Абдаллы II" (King Abdulla II Design and Development Bureau – KADDB) продемонстрировало новую ББМ "Аль-Маред" с колесной формулой 8x8.

Как сообщает Janes, ББМ "Аль-Маред" разработана на обеспечивающем высокую проходимость шасси "Татра" с колесной формулой 8x8, снащена цельносварным стальным корпусом, который, по заявлениям, обеспечивает баллистическую защиту, соответствующую требованиям STANAG-4569 Уровень.4 (с модернизацией до Уровень.5). Нижняя часть корпуса имеет V-образную форму для защиты расчета при подрыве на минах и самодельных взрывных устройствах.

Одна из ББМ "Аль-Маред", показанных на SOFEX-2018, была оснащена разработанной KADDB башней "Снэйк Хед" (Snake Head) с 12,7-мм пулеметом M2 HM и пуленепробиваемыми стеклами для повышения ситуационной осведомленности.

Дизельный моторно-трансмиссионный блок расположен спереди справа. Место водителя расположено спереди слева. ББМ "Аль-Маред" оборудована дизельным двигателем мощностью 420 л.с., интегрированным с автоматической шестискоростной трансмиссией, что позволяет развивать максимальную скорость по шоссе до 110 км/ч. ББМ оснащена независимой подвеской.

В стандартной конфигурации полная масса ББМ, включая экипаж, вооружение, топливо и другое бортовое оборудование, составляет около 25 т. Помимо командира и водителя, выполненная в версии бронетранспортера бронемашина рассчитана на перевозку 8 человек десанта в кормовом отделении. Для повышения живучести десант размещается лицом внутрь на сиденьях, смягчающих последствия подрыва на минах. Посадка-высадка осуществляется через заднюю рампу с электрическим приводом.

"Аль-Маред" является самым большим из разработанных KADDB колесных БТР и дополняет уже находящийся в производстве "Аль-Вахш" (Al-Wahsh) с колесной формулой 4x4. Разработанный на шасси "Татра" БТР "Аль-Вахш" (Al-Wahsh), полная масса которого составляет 18 т, также может выпускаться в версиях самоходного ПТРК и 105-мм самоходной артиллерийской установки.
10.05.2018
Права на данный материал
принадлежат ЦАМТО
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Компании
KADDB

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 12.05 00:29
  • 26
Израильская ракета уничтожила поставленный Россией "Панцирь"
  • 11.05 23:23
  • 4
Пятьдесят вместо ста. Минобороны меняет число закупаемых "Армат"?
  • 11.05 22:56
  • 169
SpaceX показала готовую к пуску сверхтяжелую ракету Falcon Heavy
  • 11.05 22:51
  • 16305
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 11.05 22:49
  • 58
Конвертоплан нового поколения меняет правила поля боя
  • 11.05 22:07
  • 20
Вакансия для Берии
  • 11.05 20:06
  • 1478
Как насчёт юмористического раздела?
  • 11.05 19:07
  • 17
Сколько Кремль потерял в Сирии только на авиации
  • 11.05 18:45
  • 7311
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 11.05 17:59
  • 8
Александр Пермяков: после 2021 года можно ждать появления роботов в парадном строю
  • 11.05 16:27
  • 11
Эксперты раскритиковали самолет ТВС-2ДТС
  • 11.05 13:23
  • 28
Медведев заявляет, что предлагает замглавы Минобороны Борисова на пост вице-премьера по оборонке
  • 11.05 12:35
  • 2
Минобороны РФ: система ПВО Сирии сбила более половины израильских ракет
  • 11.05 11:45
  • 1
Будет ли Россия поставлять С-300 Сирии? В Минобороны рассказали
  • 11.05 10:46
  • 28
Питание в армии: от петровских времен до современности
другие обсуждаемые темы