КБ KADDB представило на SOFEX-2018 ББМ "Аль-Маред" с колесной формулой 8x8



Логотип King Abdulla II Design and Development Bureau - KADDB.

Источник: http://factmil.com/ Логотип King Abdulla II Design and Development Bureau - KADDB.Источник: http://factmil.com/

ЦАМТО, 10 мая. В ходе состоявшейся в Аммане выставки SOFEX-2018 Проектно-конструкторское бюро имени короля Абдаллы II" (King Abdulla II Design and Development Bureau – KADDB) продемонстрировало новую ББМ "Аль-Маред" с колесной формулой 8x8.

Как сообщает Janes, ББМ "Аль-Маред" разработана на обеспечивающем высокую проходимость шасси "Татра" с колесной формулой 8x8, снащена цельносварным стальным корпусом, который, по заявлениям, обеспечивает баллистическую защиту, соответствующую требованиям STANAG-4569 Уровень.4 (с модернизацией до Уровень.5). Нижняя часть корпуса имеет V-образную форму для защиты расчета при подрыве на минах и самодельных взрывных устройствах.

Одна из ББМ "Аль-Маред", показанных на SOFEX-2018, была оснащена разработанной KADDB башней "Снэйк Хед" (Snake Head) с 12,7-мм пулеметом M2 HM и пуленепробиваемыми стеклами для повышения ситуационной осведомленности.

Дизельный моторно-трансмиссионный блок расположен спереди справа. Место водителя расположено спереди слева. ББМ "Аль-Маред" оборудована дизельным двигателем мощностью 420 л.с., интегрированным с автоматической шестискоростной трансмиссией, что позволяет развивать максимальную скорость по шоссе до 110 км/ч. ББМ оснащена независимой подвеской.

В стандартной конфигурации полная масса ББМ, включая экипаж, вооружение, топливо и другое бортовое оборудование, составляет около 25 т. Помимо командира и водителя, выполненная в версии бронетранспортера бронемашина рассчитана на перевозку 8 человек десанта в кормовом отделении. Для повышения живучести десант размещается лицом внутрь на сиденьях, смягчающих последствия подрыва на минах. Посадка-высадка осуществляется через заднюю рампу с электрическим приводом.

"Аль-Маред" является самым большим из разработанных KADDB колесных БТР и дополняет уже находящийся в производстве "Аль-Вахш" (Al-Wahsh) с колесной формулой 4x4. Разработанный на шасси "Татра" БТР "Аль-Вахш" (Al-Wahsh), полная масса которого составляет 18 т, также может выпускаться в версиях самоходного ПТРК и 105-мм самоходной артиллерийской установки.