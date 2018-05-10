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Успешная работа российских вооружений в Сирии подогревает интерес к ним потенциальных покупателей - "Рособоронэкспорт"

11.05.2018 Интерфакс-АВН 886 0
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Стенд Рособоронэкспорта. Архивное фото
Стенд Рособоронэкспорта. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Анна Юдина

По итогам 2017 года на страны Ближнего Востока и Северной Африки пришлось порядка 50% поставок спецэкспортера

Амман. 10 мая. ИНТЕРФАКС-АВН - Партнеры России по военно-техническому сотрудничеству (ВТС) видят, что с помощью российских вооружений и военной техники были достигнуты большие успехи в борьбе с террористами "Исламского государства" (запрещено в РФ), сообщили в четверг "Интерфаксу-АВН" в пресс-службе АО "Рособоронэкспорт".

"Это подстегивает интерес наших партнеров к технике, хорошо показавшей себя в масштабных антитеррористических операциях. И этот интерес отражается в большом количестве обращений из стран Ближнего Востока и Северной Африки, в том числе стран, армии которых оснащены преимущественно техникой западного производства", - отметили в пресс-службе в ходе завершающей сегодня работу Международной выставки сил специального назначения SOFEX-2018.

"Это подстегивает интерес наших партнеров к технике, хорошо показавшей себя в масштабных антитеррористических операциях. И этот интерес отражается в большом количестве обращений из стран Ближнего Востока и Северной Африки, в том числе стран, армии которых оснащены преимущественно техникой западного производства", - сообщили в пресс-службе.

"Мы ведем со многими нашими региональными партнерами активные предконтрактные переговоры. Так что спрос на российское оружие в этом регионе сохраняется на стабильно высоком уровне", - констатировали в спецэкспортере.

Там отметили, что "в последние годы сотрудничество "Рособоронэкспорта" со странами региона Ближнего Востока и Северной Африки заметно активизировалось, по итогам 2017 года на этот регион пришлось порядка 50% от общего объема экспортных поставок "Рособоронэкспорта".

"Исламское государство" (ИГ, ИГИЛ) - террористическая организация, запрещенная в России.
10.05.2018
Права на данный материал
принадлежат Интерфакс-АВН
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Страны
Россия
Сирия
Компании
РОЭ

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