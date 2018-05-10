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Источник: Россия завершила поставку в Китай первого полкового комплекта С-400

11.05.2018 ТАСС 453 0
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ЗРС С-400 "Триумф"
ЗРС С-400 "Триумф".
Источник: © Сергей Мальгавко/ТАСС

По информации собеседника агентства, китайская сторона начнет приемку систем ПВО в конце мая

МОСКВА, 10 мая. /ТАСС/. Россия завершила поставку в Китай первого полкового комплекта зенитной ракетной системы С-400 - в страну прибыл третий корабль с недостающим вспомогательным оборудованием. Китайская сторона начнет приемку систем ПВО в конце мая, сообщил ТАСС военно-дипломатический источник.

"Последняя партия военного имущества первого полкового комплекта С-400 на днях доставлена морским транспортным судном из порта Усть-Луга Ленинградской области в Китай", - сообщил собеседник агентства. Он уточнил, что на борту судна - "как неповрежденное во время шторма в декабре в Ла-Манше оборудование, так и пострадавшее, но восстановленное имущество".

Полковой комплект С-400 ранее был отправлен в Китай тремя кораблями, однако, как сообщили в январе 2018 года в Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России, одно судно попало в сильный шторм в проливе Ла-Манш, вспомогательное оборудование на его борту было повреждено. Морской транспорт вернулся в порт для дефектации пострадавших элементов. В начале апреля стало известно, что продолжавшие путь первые два корабля с основной частью полкового комплекта прибыли в КНР.

По словам источника, с приходом третьего транспорта в Китае сейчас находится полк С-400 полного состава, который включает "командный пункт, радиолокационные станции, пусковые установки, зенитные управляемые ракеты, энергетическое оборудование и другое имущество". Передача российскими специалистами китайской стороне доставленной военной техники "начнется в конце мая и продлится около двух месяцев", уточнил собеседник.

В ФСВТС не стали комментировать ТАСС предоставленную источником информацию.

С-400 для Китая

О подписании РФ контракта с Китаем на поставку С-400 стало известно в ноябре 2014 года, в ноябре 2015 года помощник президента РФ по военно-техническому сотрудничеству Владимир Кожин подтвердил заключение контракта. КНР стала первым зарубежным заказчиком этих систем ПВО и всего должна получить два полковых комплекта С-400.

С-400 "Триумф" - российская зенитная ракетная система большой и средней дальности. Предназначена для поражения средств воздушного нападения и разведки (в том числе летательных аппаратов, выполненных по технологии "стелс") и любых других воздушных целей в условиях интенсивного огневого и радиоэлектронного противодействия
10.05.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Россия
Продукция
С-400 Триумф
Компании
ФСВТС РФ

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