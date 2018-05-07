Российская "улучшенная" БМП будет хуже китайской ZBD-86A
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Фото: "Вестник Мордовии"
Модернизированная российская БМП-1, на которую вместо башни с 73-мм пушкой планируется установить боевой модуль от БТР-82А, по некоторым оценкам, будет уступать китайской БМП ZBD-86A.
Фото: "Вестник Мордовии"
Определенный комизм ситуации придает то, что ранее китайцы пиратски скопировали советскую боевую машину пехоты, получив ее в 70-е годы из Египта. Выпустив несколько тысяч таких машин и разочаровавшись в вооружении, они уже длительное время монтируют одноместный боевой модуль с 30-мм пушкой типа российской 2А72 и спаренным пулеметом калибра 7,62 мм. Имеется современный комбинированный прицел повышенной точности.
Основное отличие от российского варианта - наличие управляемого противотанкового комплекса HJ-73D, который во многом является аналогом российской "Малютки-2". Данный ПТРК обладает полуавтоматической командной системой наведения и тандемной боевой частью, что позволяет бороться с танками, оснащенными динамической защитой.
Фото: "Вестник Мордовии"
В настоящее время этот комплекс давно не считается современным, но, как показали бои в Сирии, его боевой потенциал далеко не исчерпан.
Фото: "Вестник Мордовии"
Как известно, российский БТР-82А в настоящее время управляемыми противотанковыми ракетами не оснащается. Получит ли модернизированная российская БМП-1 ПТУР тоже пока не известно, но без такого оружия она будет существенно уступать своим аналогам.
Дмитрий Лемешко
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07.05.2018
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