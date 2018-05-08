Медведев назвал «порочной» систему строительства



Дмитрий Медведев.

Источник: Дмитрий Астахов/пресс-служба правительства РФ/ТАСС Дмитрий Медведев.Источник: Дмитрий Астахов/пресс-служба правительства РФ/ТАСС

Перед назначением на пост главы правительства Дмитрий Медведев рассказал о «порочной системе» в строительстве. Новым кандидатом на пост вице-премьера, отвечающего за эту сферу, накануне стал Виталий Мутко

Дмитрий Медведев перед назначением нового правительства рассказал о «порочной системе» в российском строительстве. Об этом и.о. премьер-министра заявил на встрече с фракцией КПРФ. Его слова передал РБК один участник встречи и подтвердил другой.

В ходе встречи депутат Валерий Рашкин напомнил, что в прошлом году в Госдуме прошли слушания по обманутым дольщикам, но составленные «дорожные карты» в настоящий момент «сорваны». На вопрос, когда правительство намерено навести порядок в этом вопросе, Медведев ответил, что проблема заключается не только в законодательстве, но и в системе обеспечения жильем.

Текущая система строительства «порочна», она ведет к появлению обманутых дольщиков. «Нужно уходить от долевого строительства — либо через кредиты покупать, либо социальный наем или аренда», — передали источники РБК слова Медведева.

Премьер добавил, что эту проблему нужно решать совместно с регионами. В целом же число дольщиков снижается, добавил Медведев. Он не согласился с тем, что проблема не решается.

Сферу строительства в новом составе правительства будет курировать Виталий Мутко, пока еще остающийся вице-премьером по спорту. Об этом Медведев заявил в понедельник во время аналогичных консультаций с партией «Единая Россия». Официально Медведев еще должен представить свои предложения по новому кабинету президенту Владимиру Путину. Это произойдет после того, как решение по самому Медведеву примет Дума. Пленарное заседание, на котором будет рассмотрен этот вопрос, начнется во вторник в 15:00.

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Россия уже начала борьбу с долгостроем. Минстрой, АИЖК и Центробанк в январе согласовали «дорожную карту» о необходимости перехода от долевого строительства к схеме проектного финансирования в течение трех лет. О необходимости такого шага говорил Владимир Путин. «Дорожная карта» не предполагает полного запрета на покупку квартир гражданами на этапе строительства. Однако собирать их средства будет не сам застройщик, а банк, уполномоченный открывать эскроу-счета. Эти деньги перейдут непосредственно на счет компании-застройщика только после ввода дома в эксплуатацию. До того времени строительство будет финансироваться за счет банковского кредита. Кроме того, в январе Минстрой утвердил приказ, вносящий изменения в критерии включения объектов недвижимости в реестр проблемных. Инициатива ведомства позволит объективно оценить число пострадавших граждан.

«Строительство только за банковские кредиты может привести к монополизации рынка, сокращению предложения и росту цен. Государство может взять на себя большую часть стройки, но возникает серьезный вопрос к качеству такого жилья», — сказал РБК депутат от КПРФ Михаил Щапов из комитета по бюджету и налогам. Сокращение долевого строительства и переход к финансированию от банков вызывают сомнения в достижимости пункта нового майского указа президента о наращивании объемов строительства до 120 млн кв. м в год, добавил парламентарий.

Медведев на встрече с КПРФ также признал, что в стране выделяется недостаточно денег для детей-сирот, но модель финансирования их нужд стоит пересмотреть. По его мнению, предоставлять жилье сиротам в собственность — не лучшая идея, правильнее оставлять его в руках государства. «Нужно в госсобственности оставлять [жилье]. Такое жилье строить проще», — сказал Медведев со слов собеседников РБК. Он добавил, что такая идея сейчас обсуждается.

Екатерина Копалкина, Елизавета Антонова.