СТАН представит первый российский металлообрабатывающий станок для людей с ограниченными возможностями



Листогибочный гидравлический пресс STS 50/1275.

Источник: https://www.stan-company.ru/ Листогибочный гидравлический пресс STS 50/1275.Источник: https://www.stan-company.ru/

Компания СТАН, крупнейший отечественный разработчик и производитель станкостроительного оборудования, в рамках международной выставки «Металлообработка-2018» продемонстрирует листогибочный гидравлический пресс, который может управляться людьми с ограниченными возможностями опорно-двигательной системы.

Пресс модели STS 50/1275 для изготовления деталей из листового и полосового проката разработан конструкторами производственной площадки СТАН в Азове.

Особенностью этого пресса является возможность его эксплуатации оператором, находящимся в сидячем положении. Инновационная система ручного управления процессом гибки позволяет работать на оборудовании людям с ограниченными возможностями опорно-двигательной системы, с нарушением функциональности или параличом нижних конечностей. В отличии от стандартного двуручного пульта, система управления пресса STS50/1275 дает возможность не только управлять работой оборудования, но и контролировать руками положение заготовки во время гиба.

Листогибочный гидравлический пресс STS 50/1275. Источник: https://www.stan-company.ru/

Международная выставка «Металлообработка-2018» пройдёт в Москве с 14 по 18 мая в «Экспоцентре».

СТАН представит ключевые разработки компании, а также перспективные технологии и проектные решения в рамках «Индустрии 4.0»: применение цифрового производства в реалиях действующего машиностроительного предприятия, использование интернета вещей, системы удаленного доступа и мониторинга оборудования. Кроме того, компания продемонстрирует приложение с технологией дополненной реальности по эксплуатации оборудования на производстве, комплексное решение по работе с оборудованием для людей с ограниченными возможностями и другие высокотехнологичные разработки.

Экспозиция СТАН: Экспоцентр, павильон 2, зал 1, стенд 21D70.