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СТАН представит первый российский металлообрабатывающий станок для людей с ограниченными возможностями

08.05.2018 ООО "СТАН" 711 0
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STS 50/1275
Листогибочный гидравлический пресс STS 50/1275.
Источник: https://www.stan-company.ru/

Компания СТАН, крупнейший отечественный разработчик и производитель станкостроительного оборудования, в рамках международной выставки «Металлообработка-2018» продемонстрирует листогибочный гидравлический пресс, который может управляться людьми с ограниченными возможностями опорно-двигательной системы.


Пресс модели STS 50/1275 для изготовления деталей из листового и полосового проката разработан конструкторами производственной площадки СТАН в Азове.


Особенностью этого пресса является возможность его эксплуатации оператором, находящимся в сидячем положении. Инновационная система ручного управления процессом гибки позволяет работать на оборудовании людям с ограниченными возможностями опорно-двигательной системы, с нарушением функциональности или параличом нижних конечностей. В отличии от стандартного двуручного пульта, система управления пресса STS50/1275 дает возможность не только управлять работой оборудования, но и контролировать руками положение заготовки во время гиба.


Листогибочный гидравлический пресс STS 50/1275.
Источник: https://www.stan-company.ru/

Международная выставка «Металлообработка-2018» пройдёт в Москве с 14 по 18 мая в «Экспоцентре».


СТАН представит ключевые разработки компании, а также перспективные технологии и проектные решения в рамках «Индустрии 4.0»: применение цифрового производства в реалиях действующего машиностроительного предприятия, использование интернета вещей, системы удаленного доступа и мониторинга оборудования. Кроме того, компания продемонстрирует приложение с технологией дополненной реальности по эксплуатации оборудования на производстве, комплексное решение по работе с оборудованием для людей с ограниченными возможностями и другие высокотехнологичные разработки.


Экспозиция СТАН: Экспоцентр, павильон 2, зал 1, стенд 21D70.
07.05.2018
Права на данный материал
принадлежат ООО "СТАН"
Материал передан ВПК.name правообладателем
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Страны
Россия
Компании
СТАН
Проекты
ИТ

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