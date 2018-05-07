Ростех модернизирует материалы для авиационных двигателей



Российский двухконтурный турбореактивный двигатель с форсажной камерой и управляемым вектором тяги АЛ-31ФП Источник: http://www.airwar.ru/. Российский двухконтурный турбореактивный двигатель с форсажной камерой и управляемым вектором тяги АЛ-31ФП Источник: http://www.airwar.ru/.

«Всероссийский институт легких сплавов» (входит в Ростех, является стратегическим предприятием в области металлургии) освоил инновационное промышленное оборудование, улучшающее качество закалки деталей для газотурбинных двигателей (ГТД). За счет достижения принципиально новых скоростей закалочного охлаждения удалось значительно повысить прочность сплава ЭП741НП, из которого производятся диски турбин и компрессоров для авиационных двигателей «АИ-222-25», «АЛ-31ФП», «РД-33» и «АЛ-41».

«В новых промышленных термических комплексах ModulTherm и MonoTherm используется особый газообразный теплоноситель. Он впервые в мире позволил достичь беспрецедентно высоких скоростей закалочного охлаждения заготовок, из которых производятся диски ГТД. Это делает диски значительно более прочными», – прокомментировал к. т. н., начальник лаборатории №3 «ВИЛС» Алексей Казберович.

В настоящее время опробованы различные режимы закалочного охлаждения дисков турбин и компрессоров для авиационных двигателей из гранулируемого жаропрочного никелевого сплава ЭП741НП. В результате удалось обеспечить повышенный уровень механических характеристик деталей при комнатной и рабочих температурах до 750°С. Полученные показатели имеют значительные квоты превосходства перед уровнем характеристик, которые достигаются по традиционной технологии закалки в атмосферных печах.

«Нашими специалистами был разработан запрограммированный маршрут процесса закалки. Это позволяет исключить человеческий фактор при реализации технологии и получить оптимальную структуру материала заготовок дисков и валов», – рассказал Алексей Казберович.

Авиационные двухконтурные турбореактивные двигатели «АИ/222-25», «АЛ 31ФП», «РД-33» и «АЛ-41» широко распространены в военной авиации. «АИ/222-25» применяется на учебно-боевых самолётах Як-130 и Hongdu L-15, «АЛ-31ФП» с форсажной камерой и управляемым вектором тяги устанавливается на истребители Су-30СМ, Су-30МКИ. «РД-33» с форсажной камерой предназначен для легкого фронтового истребителя МиГ-29 и других самолетов данного класса. Двигатели серии «АЛ-41» разработаны для многоцелевых истребителей Су-35С, Су-57.