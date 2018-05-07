Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Ростех модернизирует материалы для авиационных двигателей

08.05.2018 ОАО "ВИЛС" 1138 0
0
Понравилась новость?
 +1
al31fp2
Российский двухконтурный турбореактивный двигатель с форсажной камерой и управляемым вектором тяги АЛ-31ФП Источник: http://www.airwar.ru/.

«Всероссийский институт легких сплавов» (входит в Ростех, является стратегическим предприятием в области металлургии) освоил инновационное промышленное оборудование, улучшающее качество закалки деталей для газотурбинных двигателей (ГТД). За счет достижения принципиально новых скоростей закалочного охлаждения удалось значительно повысить прочность сплава ЭП741НП, из которого производятся диски турбин и компрессоров для авиационных двигателей «АИ-222-25», «АЛ-31ФП», «РД-33» и «АЛ-41».

«В новых промышленных термических комплексах ModulTherm и MonoTherm используется особый газообразный теплоноситель. Он впервые в мире позволил достичь беспрецедентно высоких скоростей закалочного охлаждения заготовок, из которых производятся диски ГТД. Это делает диски значительно более прочными», – прокомментировал к. т. н., начальник лаборатории №3 «ВИЛС» Алексей Казберович.

В настоящее время опробованы различные режимы закалочного охлаждения дисков турбин и компрессоров для авиационных двигателей из гранулируемого жаропрочного никелевого сплава ЭП741НП. В результате удалось обеспечить повышенный уровень механических характеристик деталей при комнатной и рабочих температурах до 750°С. Полученные показатели имеют значительные квоты превосходства перед уровнем характеристик, которые достигаются по традиционной технологии закалки в атмосферных печах.

«Нашими специалистами был разработан запрограммированный маршрут процесса закалки. Это позволяет исключить человеческий фактор при реализации технологии и получить оптимальную структуру материала заготовок дисков и валов», – рассказал Алексей Казберович.

Авиационные двухконтурные турбореактивные двигатели «АИ/222-25», «АЛ 31ФП», «РД-33» и «АЛ-41» широко распространены в военной авиации. «АИ/222-25» применяется на учебно-боевых самолётах Як-130 и Hongdu L-15, «АЛ-31ФП» с форсажной камерой и управляемым вектором тяги устанавливается на истребители Су-30СМ, Су-30МКИ. «РД-33» с форсажной камерой предназначен для легкого фронтового истребителя МиГ-29 и других самолетов данного класса. Двигатели серии «АЛ-41» разработаны для многоцелевых истребителей Су-35С, Су-57.
07.05.2018
Права на данный материал
принадлежат ОАО "ВИЛС"
Материал передан ВПК.name правообладателем
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
АИ-222
АЛ-31Ф
АЛ-31ФП
МиГ-29
ПАК ФА
РД-33
Су-30
Су-30МК
Су-35С
Як-130
Компании
ВИЛС
Ростех

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 09.05 14:48
  • 25
Новый отечественный автомобиль представлен в ходе инаугурации Президента Российской Федерации
  • 09.05 13:33
  • 11
Сколько Кремль потерял в Сирии только на авиации
  • 09.05 13:22
  • 48
Конвертоплан нового поколения меняет правила поля боя
  • 09.05 12:53
  • 20
Медведев заявляет, что предлагает замглавы Минобороны Борисова на пост вице-премьера по оборонке
  • 09.05 12:50
  • 9
Пакистан собирается купить у России самые передовые истребители
  • 09.05 12:02
  • 2
Нет, Су-57 — это не "хлам": шесть особенностей нового российского истребителя, которые нам нравятся
  • 09.05 11:54
  • 14
"Аллигатор" не вернулся на базу
  • 09.05 10:46
  • 167
SpaceX показала готовую к пуску сверхтяжелую ракету Falcon Heavy
  • 09.05 10:43
  • 2
ВКС внедряет новую схему окраски Ту-160
  • 09.05 09:29
  • 1
Новый комплекс ПВО изменит боевой потенциал "Адмирала Кузнецова"
  • 09.05 09:23
  • 1
С-350 50Р6А "Витязь"
  • 09.05 08:47
  • 18
Питание в армии: от петровских времен до современности
  • 09.05 07:51
  • 1
В истребительный авиаполк ЗВО в Курской области поступила партия истребителей Су-30СМ
  • 09.05 07:10
  • 2
Airbus не устраивает? Германия закупает в США транспортные самолеты C-130J
  • 09.05 05:30
  • 7263
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
другие обсуждаемые темы