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Новая бронированная машина T815 Patriot MATMMV

08.05.2018 bmpd.livejournal.com 602 0
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Как собщает журнал "Jane's International Defence Review" в статье Christopher F. Foss "Excalibur Army trials T815 Patriot MATMMV" , чешская компания Excalibur Army, составляющая основу частного оборонно-промышленного объединения Czechoslovak Group (CSG), начала испытания первого опытного образца разработанной ею за собственный счет бронированной машины T815 Patriot MATMMV (Medium Armoured Tactical Multi-Mission Vehicle) с колесной формулой 4х4. Машина выполнена на новом шасси 4х4 Tatra Force (предприятия Tatra Trucks и Tatra Defence Vehicle входят CSG).

Изображение бронированной машины T815 Patriot MATMMV (Medium Armoured Tactical Multi-Mission Vehicle) разработки чешской компании Excalibur Army на шасси 4х4 Tatra Force (с) Excalibur Army (via Jane's)

Машина T815 Patriot MATMMV с усиленной противоминной защитой находится примерно в том же классе, что и известная американская бронемашина Oshkosh M-ATV. Полная боевая масса машины T815 Patriot MATMMV в нынешнем исполнении составляет 12 тонн, но может быть доведена до 15 тонн. Вместимость шесть человек. Стальной бронекорпус на болтовых соединениях выполнен по запатентованной конструкции, именуемой "Kitted Hull Concept". Заявлен уровень баллистической защиты до STANAG 4569 Level 3 и уровень противоминной защиты до STANAG 4569 Level 2a/2b.

Машина оснащена шестицилиндровым дизельным двигателем Cummins ISB мощностью 210 КВт в сочетании со шестискоростной автоматической трансмиссией Allison 3200SP и двухскоростной раздаточной коробкой Tatra. Максимальная скорость по шоссе до 130 км/ч, запас хода по шоссе до 500 км. Используются шины размером 14.00 x R20 с системой централизованного контроля давления. Опытный образец оснащен дистанционно управляемым боевым модулем с установкой пулемета калибра 7,62 или 12,7 мм.

В дальнейшем также планируется создание варианта машины с удлиненной колесной базой и увеличенной полезной нагрузкой.
07.05.2018
Права на данный материал
принадлежат bmpd.livejournal.com
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  • В новости упоминаются
Страны
США
Чехия
Продукция
M-ATV
Patriot ЗРК
Компании
Allison
Cummins
Oshkosh
Tatra

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