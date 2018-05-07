Названы сроки появления в России первого квантового компьютера
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Квантовый чип. Архивное фото.
Источник: © Tony Melov/UNSW
Первый квантовый компьютер в России должен появиться через три года, а не через пять, как намечалось раньше. Такие машины позволят улучшить предсказания свойств новых материалов и фармакологических препаратов, а также решать другие задачи, сообщают в понедельник, 7 мая, "Известия".
По данным газеты, в вычислительном устройстве будет не менее 50 кубит. Эта единица информации, в отличие от традиционного бита, может находиться в нескольких состояниях одновременно, что обеспечивает высокую производительность.
В то же время, добавляет издание, будут создаваться новые алгоритмы для решения определенных задач на квантовых компьютерах. Предполагается, что с их помощью удастся точно прогнозировать погоду, взламывать шифры, подбирать пароли и выполнять другие действия.
В России машина будет решать проблемы материаловедения. "Моделирование структуры новых материалов требует точного численного решения квантово-механической задачи многих тел, однако эта задача очень ресурсоемка и вычислительно сложна для классических компьютеров", — сказано в техническом задании проекта "Оптические квантовые симуляторы".
Отмечается, что создание такого компьютера может обойтись в 900 миллионов рублей.
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07.05.2018
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