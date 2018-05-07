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Авиагруппа "Стрижи" отметит 27-летие 12 мая на празднике в Кубинке

08.05.2018 ТАСС 580 0
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Авиагруппа "Стрижи"
Авиагруппа "Стрижи".
Источник: © Сергей Бобылев/ТАСС

Празднование будет посвящено трем событиям: дням рождения авиагрупп "Стрижи" и "Русские витязи", а также 80-летию Центра показа авиационной техники им. И. Н. Кожедуба, на базе которого они созданы

АЭРОДРОМ КУБИНКА /Московская область/, 6 мая. / ТАСС/. Авиационная группа высшего пилотажа "Стрижи", которая отмечает в воскресенье 27 лет со дня создания, отпразднует день рождения в ходе масштабного авиапоказа в подмосковной Кубинке 12 мая. Об этом журналистам рассказали в Минобороны РФ.

Празднование в Кубинке будет посвящено сразу трем событиям: дням рождения авиагрупп "Стрижи" и "Русские витязи", а также 80-летию Центра показа авиационной техники (ЦПАТ) имени И. Н. Кожедуба, на базе которого они созданы, пояснили в российском военном ведомстве.

"Стрижи" значительно обновили свой состав: уже сейчас мы готовим двух молодых летчиков, которые фактически являются ровесниками авиагруппы и будут летать в составе шестерки самолетов на групповых показах", - рассказал журналистам командир "Стрижей" Денис Кузнецов.

Авиагруппа "Русские витязи" была сформирована 5 апреля 1991 года, а "Стрижи" - 6 мая того же года. Самые известные авиагруппы России летают на строевых истребителях Су-30СМ и МиГ-29СМТ соответственно. В их составе - наиболее подготовленные летчики Воздушно-космических сил России.
07.05.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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Страны
Россия
Продукция
МиГ-29СМТ
Су-30
Компании
Минoбороны РФ

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