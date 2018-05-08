Новый отечественный автомобиль представлен в ходе инаугурации Президента Российской Федерации



Автомобиль проекта «Единая модульная платформа» на церемонии инаугурации Президента Российской Федерации В.В. Путина в мае 2018 года.

Источник: http://minpromtorg.gov.ru/ Автомобиль проекта «Единая модульная платформа» на церемонии инаугурации Президента Российской Федерации В.В. Путина в мае 2018 года.Источник: http://minpromtorg.gov.ru/

Сегодня начинается новая веха в истории отечественного автомобилестроения. Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин приступил к замене старого парка автомобилей на новый, сделанный в России. 7 мая 2018 года первый автомобиль, построенный в рамках проекта «Единая модульная платформа», был задействован в церемонии инаугурации Президента Российской Федерации. Новый лимузин отвечает всем требованиям «президентского» автомобиля с точки зрения безопасности, технологичности и комфорта.

Автомобили для высшего руководства страны являются визитной карточкой и олицетворением силы и национальной безопасности. Поэтому главы лидирующих мировых государств предпочитают передвигаться на автомобилях национальных марок. Государственный научный центр Российской Федерации ФГУП «НАМИ», собрав вместе все самые лучшие компетенции в области автомобильного инжиниринга, создал новый автомобиль представительского класса. На всех этапах проекта активное участие принимали представители ФСО России.

«Автомобилестроение – один из локомотивов технологического прогресса. Единая модульная платформа» – это проект, направленный на развитие российского автопрома. С момента старта проекта в 2013 году проделан колоссальный объем работ, изучены все наиболее перспективные конструктивные решения, технологии и тенденции в мировой автопромышленности» – сказал Министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров.

Проект «Единая модульная платформа» изначально предполагал три основные цели: создание семейства автомобилей, развитие собственных компетенций и максимальную локализацию производства.

В рамках реализации проекта была создана международная кооперация предприятий. Проект ЕМП позволил консолидировать ресурсы российской автомобильной промышленности и организовать межотраслевое научно-техническое и производственное взаимодействие на инжиниринговой базе Государственного научного центра ФГУП «НАМИ».

Переход на модульные платформы - международный тренд, которому следуют ведущие автоконцерны. Такой подход оправдан как с коммерческой точки зрения, так и с конструкторской. Исходя из этого, был сформирован модельный ряд: седан, лимузин, минивен и внедорожник. Конструкторы учитывали требования потенциальных потребителей автомобилей сегмента люкс, чтобы обеспечить привлекательность и конкурентоспособность в данном рыночном сегменте модификаций машин, предназначенных для свободной продажи.

При создании данной платформы использованы методы цифрового производства – все процессы - от проектирования, моделирования до испытаний и производства компонентов (включая аддитивные технологии) осуществлены в цифровой среде. Это позволит развивать автомобили дальше, реализуя на следующих этапах проекта еще более инновационные технические решения, обеспечивающие новые эксплуатационные характеристики, как например, движение на электрической тяге. На сегодняшний момент все семейство автомобилей – гибридное; мощный двигатель V8 работает в паре с электромотором и высоковольтной батареей.

Представленное семейство автомобилей класса люкс выйдет на открытый рынок под собственным брендом AURUS и будет презентовано широкой общественности в рамках Московского Международного Автомобильного Салона - 2018.

Отдельного внимания заслуживает коммерциализация проекта. Создана специальная компания, в компетенции которой входит продвижение, продажа и сервисное обслуживание автомобилей. Продажи на российском и международном рынках автомобилей седан и лимузин начнутся уже в первом квартале 2019 года.

Технические характеристики лимузина: