Новый отечественный автомобиль представлен в ходе инаугурации Президента Российской Федерации
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Автомобиль проекта «Единая модульная платформа» на церемонии инаугурации Президента Российской Федерации В.В. Путина в мае 2018 года.
Источник: http://minpromtorg.gov.ru/
Сегодня начинается новая веха в истории отечественного автомобилестроения. Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин приступил к замене старого парка автомобилей на новый, сделанный в России. 7 мая 2018 года первый автомобиль, построенный в рамках проекта «Единая модульная платформа», был задействован в церемонии инаугурации Президента Российской Федерации. Новый лимузин отвечает всем требованиям «президентского» автомобиля с точки зрения безопасности, технологичности и комфорта.
Автомобили для высшего руководства страны являются визитной карточкой и олицетворением силы и национальной безопасности. Поэтому главы лидирующих мировых государств предпочитают передвигаться на автомобилях национальных марок. Государственный научный центр Российской Федерации ФГУП «НАМИ», собрав вместе все самые лучшие компетенции в области автомобильного инжиниринга, создал новый автомобиль представительского класса. На всех этапах проекта активное участие принимали представители ФСО России.
«Автомобилестроение – один из локомотивов технологического прогресса. Единая модульная платформа» – это проект, направленный на развитие российского автопрома. С момента старта проекта в 2013 году проделан колоссальный объем работ, изучены все наиболее перспективные конструктивные решения, технологии и тенденции в мировой автопромышленности» – сказал Министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров.
Проект «Единая модульная платформа» изначально предполагал три основные цели: создание семейства автомобилей, развитие собственных компетенций и максимальную локализацию производства.
В рамках реализации проекта была создана международная кооперация предприятий. Проект ЕМП позволил консолидировать ресурсы российской автомобильной промышленности и организовать межотраслевое научно-техническое и производственное взаимодействие на инжиниринговой базе Государственного научного центра ФГУП «НАМИ».
Переход на модульные платформы - международный тренд, которому следуют ведущие автоконцерны. Такой подход оправдан как с коммерческой точки зрения, так и с конструкторской. Исходя из этого, был сформирован модельный ряд: седан, лимузин, минивен и внедорожник. Конструкторы учитывали требования потенциальных потребителей автомобилей сегмента люкс, чтобы обеспечить привлекательность и конкурентоспособность в данном рыночном сегменте модификаций машин, предназначенных для свободной продажи.
При создании данной платформы использованы методы цифрового производства – все процессы - от проектирования, моделирования до испытаний и производства компонентов (включая аддитивные технологии) осуществлены в цифровой среде. Это позволит развивать автомобили дальше, реализуя на следующих этапах проекта еще более инновационные технические решения, обеспечивающие новые эксплуатационные характеристики, как например, движение на электрической тяге. На сегодняшний момент все семейство автомобилей – гибридное; мощный двигатель V8 работает в паре с электромотором и высоковольтной батареей.
Представленное семейство автомобилей класса люкс выйдет на открытый рынок под собственным брендом AURUS и будет презентовано широкой общественности в рамках Московского Международного Автомобильного Салона - 2018.
Отдельного внимания заслуживает коммерциализация проекта. Создана специальная компания, в компетенции которой входит продвижение, продажа и сервисное обслуживание автомобилей. Продажи на российском и международном рынках автомобилей седан и лимузин начнутся уже в первом квартале 2019 года.
Технические характеристики лимузина:
- Длина - 6620 мм.;
- Ширина - 2000 мм.;
- Высота - 1695 мм.;
- Дорожный просвет - 200 мм.;
- Двигатель - 4,4 л. V8 (598 л. с.);
- Масса - 6500 кг. (бронированная версия);
- Привод - AWD (полный);
- Коробка передач - автоматическая 9-ступенчатая.
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07.05.2018
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Shurup555
5
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№1
08.05.2018 08:11
Думаю основные узлы и агрегаты не Российские.
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АлександрА
2438
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№2
08.05.2018 08:51
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Андрей Л.
9863
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№3
08.05.2018 09:59
Цитата, Shurup555 сообщ. №1
Думаю основные узлы и агрегаты не Российские.
Вчера было интервью с замом. Минпромторга Морозовым - он сказал, что проект Кортеж, перед тем как прийти к президенту претерпел несколько перерождений, основная часть которых была направлена на то, чтобы в машине президента было максимальное число деталей именно российского производства.
Семейство машин будет продаваться на гражданском рынке в свободной продаже и в сегменте премиум, и они видят хороший выход на международный рынок, по возможностям и качеству машина выше уровня майбаха, по цене на 20% ниже - вот в них, в этих машинах скорее всего будет много иностранных комплектующих, но будет линейка и на наших, в том числе и джип.
кстати, у лимузина Путина двигатель мощностью 700 с лишним лошадей.
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TopGear
101
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№4
08.05.2018 12:29
Цитата, q
Государственный научный центр Российской Федерации ФГУП «НАМИ», собрав вместе все самые лучшие компетенции в области автомобильного инжиниринга, создал новый автомобиль представительского класса.
Все? А превзойти лучшее не хотелось? Казалось бы, что такой проект - это хороший повод использовать отечественные инновационные решения, которые превосходят лучшие мировые. Использовали их? Где? В двигателе? В трансмиссии? В коже салона?!)
(бронирования, спецоборудования касаться не будем)
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Андрей Л.
9863
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№5
08.05.2018 13:18
Цитата, TopGear сообщ. №4
Использовали их? Где? В двигателе? В трансмиссии? В коже салона?!)
Из того, что я слышал вчера - использовали весь лучший опыт, причем не только наш, отечественный, но и лучший иностранный. Вот тут коллега отметил
Цитата, АлександрА сообщ. №2
Известно что двигатель V8 мощностью 598 л.с. установленный на этом экземпляре был разработан компанией Porsche Engineering.
что на самом деле не полная правда. В лимузине президента отечественный двигатель, который был разработан после того, как Porsche Engineering разработал совместно с нашими специалистами двигатель для ранних версий проекта.
Причем, существует вероятность, что будет модернизация двигателя для гражданского сектора совместно с Porsche Engineering.
По словам зам. министра - лимузин президента обладает лучшими характеристиками по динамике и системам безопасности (речь не про бронирование), по электронике, по ходовой и даже по коробке - никаких больше комментариев не могу дать, просто повторяю, что услышал.
Надеюсь, что наши теперь начнут более масштабную и качественную рекламу всей линейки, а особенно шасси и двигатель-коробка... Потому что момент более чем подходящий!
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Андрей Л.
9863
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№7
08.05.2018 13:28
Цитата, Sergei Grob сообщ. №6
Дизайн конечно страшный.
На вкус и цвет...
Я не пользуюсь премиумом - доходы не позволяют, но брутальность оценил...
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BorSch
5342
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№8
08.05.2018 17:24
Гос. номер какой-то скучный, "не блатной".
Сказали, что клиренс 200 мм., выше чем у конкурента:
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АлександрА
2438
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№10
08.05.2018 23:18
Цитата, BorSch сообщ. №8
Сказали, что клиренс 200 мм., выше чем у конкурента
Cadillac One если и конкурент, то только по бронезащите. По ездовым качествам этот созданный на платформе грузовика GMC TopKick лимузин точно не конкурент. На нём 8 литровый турбодизель, мощностью всего 340 л.с. В результате разгон с 0 до 100 км/ч 15 секунд.
Впрочем бронезащита там конечно да. Бронестёкла пишут до 150 мм. Это означает что бронезащита там от пуль чего то вроде Steyr IWS 2000 с дистанции несколько сот метров.
Ведь для того чтобы удержать 14,5x114 мм пулю Б-32 летящую со скоростью 911 ±10 м/с достаточно бронестекла толщиной 128,5—129,0 мм.
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мдка
342
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№11
08.05.2018 23:22
Мне тоже ЗиЛ нравится, а вот у нового лимузина дизайн не к чёрту - мопс тупорылый.
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АлександрА
2438
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№12
08.05.2018 23:43
Мда, на вкус и цвет... все фломастеры разные. По мне так отличный дизайн, строгий и выдержанный. Нет лишнего хрома и аляповатых государственных гербов где не попадя.
В радиаторной решётке просматривается родовое сходство с ЗИС-110.
Поклонникам ЗИЛа стоит напомнить что последний вариант выглядел вот так:
А "Аурус Сенат" мог бы стать и таким:
Ну и для сравнения новый (первые фото появились в декабре 2017 г.) Rolls-Royсe Phantom:
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Павел 1978
9711
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№13
09.05.2018 07:49
Цитата, АлександрА сообщ. №12
Ну и для сравнения новый (первые фото появились в декабре 2017 г.) Rolls-Royсe Phantom:это ж копия, а у ЗиЛа свой стиль был. Достойный. Сдержанный.
Последний Зил представлен в фильме РБК. Я выложил.
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АлександрА
2438
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№16
09.05.2018 10:17
Цитата, Павел 1978 сообщ. №13
это ж копия
Rolls-Royсe Phantom до последнего рестайлинга.
Кто у кого скопировал если дизайн наших Aurus-ов был запатентован в мае 2016 года?
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АлександрА
2438
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№17
09.05.2018 10:30
Цитата, Павел 1978 сообщ. №13
Последний Зил представлен в фильме РБК. Я выложил.
В фильме представлен последний серийный ЗИЛ-41047 (а точнее кабриолет ЗИЛ-410441). Вместо него в 2006-2012 гг. разрабатывался ЗИЛ-4112Р представленный на фото выше.
Если кому то нравится "блестючее" обилие хрома, чтоб "бохато", и прочее "Вольво" похож на ящик" (из какого то фильма про рекламщиков), то ЗИЛы тому безусловно по сердцу.
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wedmed5
921
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№18
09.05.2018 11:06
Клиренс 200 мм? Похоже дороги делать так и не собираются, ждём гусеничный вариант для выезда в народ. А в целом машина понравилась, вроде на Путинском лимузине V12 стоит, созданный нашими инженерами на базе совместного V8.
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АлександрА
2438
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№19
09.05.2018 11:21
Цитата, wedmed5 сообщ. №18
Клиренс 200 мм? Похоже дороги делать так и не собираются, ждём гусеничный вариант для выезда в народ.
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BorSch
5342
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№20
09.05.2018 11:24
На лимузине Aurus Сенат установлен битурбированный бензиновый двигатель V8 рабочим объемом 4,4 литра. В его разработке принимали участие специалисты немецкой компании Porsche. Отдача мотора составляет 598 л.с. Трансмиссия – 9-ступенчатая автоматическая. Привод – полный.
А, вот откуда номер:
Как выяснилось, до него они стояли на… старой ржавой «Волге», выставленной на продажу в Интернете несколько лет назад. Снимок ГАЗ-3110 с этим регистрационным знаком под задним стеклом был размещен на профильном сайте по автономерам в категории «брошенные автомобили».
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wedmed5
921
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№21
09.05.2018 11:35
Судя по толстому черному канту лобового стекла, это — бронированная версия лимузина, которая носит индекс ЕМП-41231SB.
Автомобили ЕМП носят новую специально созданную марку Aurus (от сочетания слов Aurum (лат. «золото») и Russia (лат. «Россия»)). Длина лимузина — 6620 мм, это самый большой президентский автомобиль в мире. Под капотом 41231SB установлен 6,6-литровый бензиновый V12 с непосредственным впрыском и сдвоенной системой битурбонаддува (фактически в моторе использованы четыре турбины). Мощность двигателя — 860 л.с., крутящий момент — 1000 Нм. Мотор создан собственными силами ФГУП НАМИ (генподрядчик проекта «Кортеж»), но по цилиндро-поршневой группе он унифицирован с 4,4-литровым V8 седана ЕМП-4123, который создавался в сотрудничестве с Porsche Engineering
Читать полностью: https://news.drom.ru/60489.html
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TopGear
101
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№22
09.05.2018 12:58
Цитата, q
По словам зам. министра - лимузин президента обладает лучшими характеристиками по динамике и системам безопасности (речь не про бронирование), по электронике, по ходовой и даже по коробке - никаких больше комментариев не могу дать, просто повторяю, что услышал.
А я могу дать комментарии, но не имею права. Наверное, все узлы примерно на мировом уровне. Но кое-что могло бы быть и лучше. Но, не захотели (?), чтобы было лучше. Причины этого не вполне понятны. А с учетом важности и ответственности изделия (ещё и с точки зрения возможности демонстрации наших отечественных достижений и преимуществ) - абсолютно не понятны.
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BorSch
5342
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№23
09.05.2018 13:09
Цитата, wedmed5 сообщ. №21Информативная статья, спасибо. Но читаем до конца:
UPD 2 (15:00 МСК): Пресс-служба Минпромторга России сообщила, что лимузин Aurus оснащен 4,4-литровым V8 (как у седана ЕМП-4123; двойной турбонаддув, мощность — 598 л.с.). Выходит, что ФГУП НАМИ не успело в срок построить 6,6-литровый V12.
Кстати, эскортные мотоциклы тоже должны должны заменить на отечественные, возможно не успели подготовить.
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BorSch
5342
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№24
09.05.2018 14:05
Цитата, АлександрА сообщ. №10
Cadillac One если и конкурент, то только по бронезащите. По ездовым качествам этот созданный на платформе грузовика GMC TopKick лимузин точно не конкурент.Будем надеяться :)
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Leron
3283
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№25
09.05.2018 14:48
Цитата, BorSch сообщ. №24вырезка из игры....
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