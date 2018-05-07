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США противопоставят России в Северной Атлантике Второй флот

08.05.2018 ИноСМИ 441 0
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Американский авианосец типа "Нимиц" USS George H.W. Bush
Американский авианосец типа "Нимиц" USS George H.W. Bush.
Источник: © flickr.com, Gonzalo Alonso

ВМС США возобновляют работу флота, отвечающего за наблюдение за восточным побережьем и Северной Атлантикой. Возрождение Второго флота - это результат усиления внимания Пентагона к возрождающейся России и ее расширяющемуся военному присутствию, пишет "Вашингтон пост".

Второй флот ВМС США, который был расформирован в 2011 году с целью высвобождения средств для строительства новых кораблей, возобновит операции в Норфолке (в Норфолке, штат Виргиния, расположена главная военно-морская база США в Атлантическом океане, - прим. ред.) 1 июля 2018 года, сообщил журналистам в пятницу главком ВМС США адмирал Джон Ричардсон во время выступления на борту авианосца USS George H. W. Bush.

П словам Ричардсона, речь идет о реакции США на происходящие изменения в сфере безопасности "в эру конкуренции великих держав". Атлантический океан и особенно в Северная Атлантика, которая будет зоной ответственности Второго флота, по словам главкома, является развивающимся театром (военного противостояния). "Именно поэтому сегодня мы ставим на ноги Второй флот", - объяснил причины такого шага Ричардсон.
07.05.2018
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Страны
Россия
США
Проекты
Авианосец

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