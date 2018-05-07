Против АПЛ РФ. Эксперт объяснил назначение Второго флота США
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Недавно воссозданный в США Второй флот будет решительно противостоять "российской угрозе" в Атлантике, приводит РИА Новости заявление американского военного эксперта, экс-командира эсминца Брайана Макграта.
http://www.globallookpress.com
Ранее ВМС США объявили о воссоздании Второго флота, объяснив решение обострением конкуренции с другими странами.
Возрождение Второго флота – это сигнал о том, что США намерены действовать в Северной Атлантике мощнее и убедительнее,
сказал Макграт.
По его словам, одной из главных задач флота станет противостояние угрозе со стороны "пока малочисленного флота атомных подводных лодок России", курсирующих в Атлантическом океане.
Такие подлодки, как атомная К-329 "Северодвинск", "оборудованы гиперзвуковым оружием и ядерными ракетами, которые могут достичь большинства городов на восточном побережье США", отметил эксперт.
Помимо этого, российские лодки "оснащенные минами и противолодочными ракетами, способны помешать развертыванию сил НАТО для поддержки союзников по альянсу", добавил он.
По словам Макграта, Второй флот "в скором времени приступит к патрулированию морских акваторий".
Он сообщил, что в операциях будут участвовать "надводные корабли, беспилотные суда, боевые субмарины и противолодочные самолеты P-8 Poseidon".
Напомним, Второй флот ВМС США существовал с 1950-го по 2011 год, зоной его ответственности был Атлантический океан от Северного полюса до Карибского моря.
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07.05.2018
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