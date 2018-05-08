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ВКС внедряет новую схему окраски Ту-160

08.05.2018 Военное обозрение 1431 2
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Согласно неофициальной информации и появляющимся в Сети изображениям, ВКС РФ начали внедрять новую схему окраски стратегических бомбардировщиков Ту-160, сообщает bmpd.

Алексей Карпулёв / russianplanes.net

"В носовой части самолета закрашивается желто-голубое стилизованное "оперенное" изображение в цветах флага ВВС СССР, а индивидуальное собственное имя каждого самолета пишется упрощенным шрифтом (а не славянской вязью) и меньшего размера. С киля убрана окраска в цвета российского флага (на самолетах, где она была), а надпись на киле ВВС РОССИИ заменена на ВКС РОССИИ", – говорится в публикации.

Перекраска самолетов осуществляется малярном цеху Казанского авиационного завода (филиала ПАО "Туполев"). В настоящее время известно о четырех бомбардировщиках, получивших новую окраску. Все они будут задействованы в воздушной части Парада Победы.

По некоторым данным, прежняя "желто-голубая" окраска носовой части Ту-160 сейчас "признана несущей нежелательные коннотации", что и стало главным поводом для внедрения новой "ливреи".

Алексей Карпулёв / russianplanes.net

"Тем не менее, общий уход от аляповато-попугаистой окраски Ту-160 к более строгой стоит только приветствовать", – полагает автор.
07.05.2018
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принадлежат Военное обозрение
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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Ту-160
Компании
КАПО Горбунова
Минoбороны РФ
Туполев

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  • Комментарии
Комментариев 2, отображено с 1 по 2
RU
BorSch
5342
№1
08.05.2018 20:02
1400х946


От жовто-блокитной коннотации избавляются и отечественные воздушные винты, основным заказчиком которых раньше был "Антонов".
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RU
Сергей-82
12953
№2
09.05.2018 10:43
Цитата, BorSch сообщ. №1
жовто-блокитной коннотации
Марзм крепчал

Что тоже сменим флаг ВВС России? Там же желто -синий)))
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