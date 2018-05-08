ВКС внедряет новую схему окраски Ту-160

Согласно неофициальной информации и появляющимся в Сети изображениям, ВКС РФ начали внедрять новую схему окраски стратегических бомбардировщиков Ту-160, сообщает bmpd.

Алексей Карпулёв / russianplanes.net

"В носовой части самолета закрашивается желто-голубое стилизованное "оперенное" изображение в цветах флага ВВС СССР, а индивидуальное собственное имя каждого самолета пишется упрощенным шрифтом (а не славянской вязью) и меньшего размера. С киля убрана окраска в цвета российского флага (на самолетах, где она была), а надпись на киле ВВС РОССИИ заменена на ВКС РОССИИ", – говорится в публикации.

Перекраска самолетов осуществляется малярном цеху Казанского авиационного завода (филиала ПАО "Туполев"). В настоящее время известно о четырех бомбардировщиках, получивших новую окраску. Все они будут задействованы в воздушной части Парада Победы.

По некоторым данным, прежняя "желто-голубая" окраска носовой части Ту-160 сейчас "признана несущей нежелательные коннотации", что и стало главным поводом для внедрения новой "ливреи".

Алексей Карпулёв / russianplanes.net

"Тем не менее, общий уход от аляповато-попугаистой окраски Ту-160 к более строгой стоит только приветствовать", – полагает автор.