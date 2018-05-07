Владимир Путин объявил благодарность коллективу АО "ГОЗ Обуховский завод"
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Ракетный комплекс "Ярс".
Источник: rg.ru
ЦАМТО, 7 мая. Президент России Владимир Путин объявил благодарность коллективу предприятия "Обуховский завод", которое производит командные пункты для МБР "Ярс" и "Воевода", а также комплектующие для систем ПВО С-400 и С-300.
Как сообщает "РИА Новости" со ссылкой на информацию, размещенную на портале правовой информации, "за большой вклад в разработку и создание новой специальной техники, высокие показатели в производственной деятельности объявить благодарность президента Российской Федерации коллективу акционерного общества "ГОЗ Обуховский завод", город Санкт-Петербург".
По данным из открытых источников, предприятие производит командные пункты для комплексов РС-24 ("Ярс"), Р-36М2 ("Воевода"), а также антенные комплексы для С-400 и С-300, передает "РИА Новости".
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07.05.2018
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