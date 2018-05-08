НПО "Сплав" может изготовить арктическую версию мобильного медицинского комплекса "Ангел"
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Макет медицинского комплекса. Совместный проект СПЛАВа и МГУ под рабочим названием «Ангел».
Источник: Ростех
Отмечается, что военные медики просят комплекс в опытную эксплуатацию для проверки
МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Российское НПО "Сплав" (входит в концерн "Техмаш" госкорпорации "Ростех") может изготовить арктическую версию мобильного лечебно-диагностического комплекса "Ангел", запущенного в серийное производство в 2017 году, и поставить ее Минобороны РФ. Об этом сообщил в интервью ТАСС гендиректор "Техмаша" Владимир Лепин.
"В рамках программы по развитию Арктики мы рассчитываем на сотрудничество с Минобороны. Военные медики просят у нас комплекс в опытную эксплуатацию для проверки", - сказал он.
По словам Лепина, комплекс предназначается для Минобороны, МЧС и Погранвойск ФСБ России. "Мы ведем переговоры с Главным военно-медицинским управлением Вооруженных сил РФ. Для них комплекс "Ангел" будет незаменим. Ясно, что на далекой заставе экстренную помощь организовать можно, а предложить серьезную поддержку уже нет", - отметил гендиректор концерна.
Медкомплекс "Ангел" предназначен для оказания помощи пострадавшим на этапах эвакуации во время техногенных аварий, в чрезвычайных ситуациях, а также в условиях реанимации и при транспортировке больных при необходимости бдительного контроля за состоянием пациентов. Аппарат позволяет проводить автоматическую диагностику и мониторинг состояния пациентов 24 часа в сутки с возможностью экстренного оповещения о необходимости вмешательства медицинского персонала.
НПО "Сплав" - ведущий мировой производитель реактивных систем залпового огня для Сухопутных войск и Военно-морского флота "Град", "Смерч", "Ураган", "Дамба", "Огонь" и боеприпасов для тяжелой огнеметной системой ТОС-1А "Солнцепек".
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07.05.2018
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