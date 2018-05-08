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Минобороны опубликовало видео роботизированного комплекса "Уран-6"

08.05.2018 РИА Новости 428 2
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Робот-сапер Уран-6. архивное фото
Робот-сапер Уран-6. архивное фото.
Источник: © Фото : предоставлено ОАО "766 УПТК"

МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Минобороны России опубликовало в Facebook видеоролик, демонстрирующий возможности роботизированного саперного комплекса "Уран-6".

Ранее сообщалось, что Минобороны РФ в понедельник опубликует в социальных сетях видеоролики, демонстрирующие возможности новейших отечественных систем вооружения, которые впервые примут участие в Параде Победы 9 мая в Москве.

На кадрах ролика продолжительностью 47 секунд, опубликованных министерством, показана работа комплекса в различных условиях.



"Уникальный роботизированный комплекс "Уран-6" будет впервые представлен в парадной колонне вооружения и техники на Красной площади 9 Мая", - говорится в сообщении министерства.

Также добавляется, что "Уран-6" оборудован четырьмя видеокамерами, обеспечивающими круговой обзор. Кроме того, двигаясь по ровной местности, робот-сапер способен производить разминирование со скоростью до трех километров в час.

Как пояснили в министерстве, уникальность комплекса заключается в его способности разрушать обнаруженное на местности взрывное устройство или подводить его к подрыву при условии, что оператор управляет им, находясь на расстоянии до одного километра.
07.05.2018
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Уран-6
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
Робот
РТК

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  • Комментарии
Комментариев 2, отображено с 1 по 2
RU
BorSch
5342
№1
08.05.2018 18:12
Это тоже "Уран-6"!!!:

А точнее - машина хорватской разработки и производства представленная в 2008 году DOK-ING d.o.o. MV-4.
Редкий, мягко говоря, случай, когда один и тот же образец стоит на вооружении армий РФ и США.

Официальные СМИ почему-то об этой подробности молчат :)

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RU
VK
996
№2
08.05.2018 18:43
надо доработать софтину, чтобы солдатик не рулил, а просто наблюдал, устав читал, охранял и т.д.  Задать программе площадь на карте, она рассчитывает оптимальный маршрут, выполняет, отчитывается. Пусть робот будет роботом, а не машинкой на д/у.
Пусть работает круглые сутки.

Вообще не вижу в этом проблем. Поди такая есть, только показывают всегда с солдатиками.
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