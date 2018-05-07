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На антарктической станции "Беллинсгаузен" установят оборудование ГЛОНАСС нового поколения

08.05.2018 ТАСС 572 0
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Российская арктическая станция "Беллинсгаузен"
Российская арктическая станция "Беллинсгаузен".
Источник: © Lotus Communications/ТАСС

На станцию уже доставили все необходимые стройматериалы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 мая. /Корр. ТАСС Наталия Михальченко/. Станцию корректировки сигнала для российской спутниковой навигационной системы ГЛОНАСС построят на антарктической станции "Беллинсгаузен". С судна "Академик Трешников" на станцию выгрузили стройматериалы, сообщил в понедельник ТАСС начальник отдела планирования операций Российской антарктической экспедиции (РАЭ) Вячеслав Мартьянов.

"На станцию "Беллинсгаузен" с борта судна "Академик Трешников" доставили все необходимые стройматериалы для создания здесь наземной станции корректировки сигнала навигационной системы ГЛОНАСС. Нашим летом, антарктической зимой, здесь подготовят площадку и построят сооружения, необходимые для установки оборудования", - сказал собеседник, отметив, что аналогичные работы уже выполнены на трех других станциях - "Новолазаревской", "Прогрессе" и "Мирном". Навигационное оборудование на три станции завезут следующим антарктическим летом, а на станцию "Беллинсгаузен" - через сезон.

По словам Мартьянова, на этих четырех станциях строятся активные наземные станции системы ГЛОНАСС, которые не только способных отслеживать траектории спутников, но и корректировать данные всей системы в соответствии с данными о реальных орбитах спутников. "Это второй этап развертывания наземных станций системы ГЛОНАСС в Антарктиде. Готовность активных станций составляет 70%, сейчас институты Роскосмоса выбирают нужную конфигурацию оборудования для работы активных наземных станций ГЛОНАСС", - отметил он.

В Антарктиде уже создана и работает система пассивных наземных станций ГЛОНАСС, возведенная и вступившая в строй в 2010-2012 годах. Такие станции работают станциях "Беллинсгаузен", "Новолазаревская" и "Прогресс". "Самой первой в Антарктиде была станция на "Беллинсгаузене", созданная в 2010 году, она стала первой российской наземной станцией ГЛОНАСС в Западном и Южном полушариях, что помогло видеть спутники ГЛОНАСС, недоступные с территории России, и это заметно увеличило точность всей отечественной навигационной системы", - отметил собеседник.

Второй этап - создание в Антарктиде системы активных наземных станций ГЛОНАСС, также служит цели увеличения точности всей системы, после его завершения станций ГЛОНАСС в Антарктиде будет семь. На третьем этапе планируется расконсервировать станцию "Русская" - единственную станцию в Тихоокеанском секторе Антарктиды. "Ее значение огромно, спутники ГЛОНАСС, находящиеся над Тихим океаном, сейчас не видны ни с одной из наземных станций", - отметил собеседник. Расконсервацию станции, по словам Мартьянова, запланировали на 2021 год.

Российская навигационная система ГЛОНАСС наряду с американской GPS является глобальной навигационной системой, ее создание началось еще в 1970-1980-е.
07.05.2018
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принадлежат ТАСС
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Арктика
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