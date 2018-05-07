Минобороны РФ опубликовало видео с боевыми возможностями "Терминатора"
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БМПТ "Терминатор" производства ОАО НПК "Уралвагонзавод" на Международной выставке вооружений IDEX-2013 в Абу-Даби.
Источник: © РИА Новости, Сергей Субботин
Боевая машина в этом году впервые примет участие в параде Победы на Красной площади
МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Минобороны РФ опубликовало в понедельник видео, демонстрирующее возможности боевой машины поддержки танков (БМПТ) "Терминатор".
В частности, показаны мобильные возможности машины, уничтожение мишеней с помощью 30-мм пушки и управляемых ракет комплекса "Атака-Т".
"Терминатор" поступил на вооружение Минобороны в этом году, машина впервые примет участие в параде Победы в Москве 9 мая.
БМПТ вооружена 30-мм пушкой, четырьмя пусковыми установками ракет "Атака-Т", двумя автоматическими гранатометами и крупнокалиберным пулеметом. Ее основное назначение - борьба с противотанковыми средствами.
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07.05.2018
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