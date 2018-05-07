Минобороны РФ опубликовало видео с боевыми возможностями "Терминатора"



БМПТ "Терминатор" производства ОАО НПК "Уралвагонзавод" на Международной выставке вооружений IDEX-2013 в Абу-Даби.

Источник: © РИА Новости, Сергей Субботин БМПТ "Терминатор" производства ОАО НПК "Уралвагонзавод" на Международной выставке вооружений IDEX-2013 в Абу-Даби.Источник: © РИА Новости, Сергей Субботин

Боевая машина в этом году впервые примет участие в параде Победы на Красной площади

МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Минобороны РФ опубликовало в понедельник видео, демонстрирующее возможности боевой машины поддержки танков (БМПТ) "Терминатор".

В частности, показаны мобильные возможности машины, уничтожение мишеней с помощью 30-мм пушки и управляемых ракет комплекса "Атака-Т".

"Терминатор" поступил на вооружение Минобороны в этом году, машина впервые примет участие в параде Победы в Москве 9 мая.

БМПТ вооружена 30-мм пушкой, четырьмя пусковыми установками ракет "Атака-Т", двумя автоматическими гранатометами и крупнокалиберным пулеметом. Ее основное назначение - борьба с противотанковыми средствами.