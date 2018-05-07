Минобороны России продемонстрирует возможности новейших отечественных систем вооружения
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Робот "Уран-6".
Источник: rg.ru
ЦАМТО, 7 мая. В этом году на параде Победы в Москве будут впервые представлены новейшие образцы вооружения: БЛА "Корсар" и "Катран", робототехнические комплексы "Уран-6" и "Уран-9", а также БМПТ "Терминатор".
Все эти комплексы вооружения состоят на вооружении российской армии или находятся в опытной эксплуатации. Большинство новинок прошли боевую апробацию в Сирийской Арабской Республике.
В течение сегодняшнего дня, 7 мая, в официальных аккаунтах Минобороны России в соцсетях будут размещены видеоролики, демонстрирующие некоторые возможности этих комплексов вооружений, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.
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07.05.2018
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