Минобороны России продемонстрирует возможности новейших отечественных систем вооружения



Робот "Уран-6".

Источник: rg.ru Робот "Уран-6".Источник: rg.ru

ЦАМТО, 7 мая. В этом году на параде Победы в Москве будут впервые представлены новейшие образцы вооружения: БЛА "Корсар" и "Катран", робототехнические комплексы "Уран-6" и "Уран-9", а также БМПТ "Терминатор".

Все эти комплексы вооружения состоят на вооружении российской армии или находятся в опытной эксплуатации. Большинство новинок прошли боевую апробацию в Сирийской Арабской Республике.

В течение сегодняшнего дня, 7 мая, в официальных аккаунтах Минобороны России в соцсетях будут размещены видеоролики, демонстрирующие некоторые возможности этих комплексов вооружений, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.