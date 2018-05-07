Разработка тяжелого российского ударного БЛА "Альтиус" завершится в 2018 году
|
|
Прототип российского беспилотника "Альтиус-М".
Источник: Facebook
ЦАМТО, 7 мая. Разработка тяжелого российского ударного беспилотника "Альтиус", способного нести боевую нагрузку порядка двух тонн, завершится в 2018 году. Об этом, как передает "РИА Новости", заявил замминистра обороны Юрий Борисов в интервью телеканалу "Звезда".
"Думаю, что в течение года завершим работу над тяжелым беспилотником "Альтиусом", который будет нести боевую нагрузку до двух тонн", – сказал он.
Замминистра отметил, что сегодня российская армия эксплуатирует большинство тех БПЛА, которые в ближайшем будущем определят облик беспилотной авиации практически по всем функциональным возможностям, отмечает агентство.
|
07.05.2018
Права на данный материал
принадлежат ЦАМТО
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются
- Похожие новости
08.05.2018 Испытания БЛА "Иноходец" завершатся осенью этого года
07.05.2018 Парад Победы: боевые роботы шагают по Москве
07.05.2018 Судьба «Терминатора», премьера «Бук-3», новые беспилотники: интервью с замминистра обороны Борисовым
07.05.2018 Минобороны РФ в течение года завершит работы по созданию тяжелого беспилотника "Альтиус"
07.05.2018 В РФ осенью примут на вооружение беспилотник "Иноходец"
19.04.2018 В Министерстве обороны под руководством главы военного ведомства прошел Единый день приемки военной продукции
02.04.2018 "Техмаш" начал разработку оружия для ударных беспилотников
26.03.2018 Минобороны обнародовало названия нового российского оружия