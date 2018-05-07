Разработка тяжелого российского ударного БЛА "Альтиус" завершится в 2018 году



Прототип российского беспилотника "Альтиус-М".

Источник: Facebook Прототип российского беспилотника "Альтиус-М".Источник: Facebook

ЦАМТО, 7 мая. Разработка тяжелого российского ударного беспилотника "Альтиус", способного нести боевую нагрузку порядка двух тонн, завершится в 2018 году. Об этом, как передает "РИА Новости", заявил замминистра обороны Юрий Борисов в интервью телеканалу "Звезда".

"Думаю, что в течение года завершим работу над тяжелым беспилотником "Альтиусом", который будет нести боевую нагрузку до двух тонн", – сказал он.

Замминистра отметил, что сегодня российская армия эксплуатирует большинство тех БПЛА, которые в ближайшем будущем определят облик беспилотной авиации практически по всем функциональным возможностям, отмечает агентство.