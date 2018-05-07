Отряд кораблей ТОФ покидает Владивосток и отправляется в Азиатско-Тихоокеанский регион



Российско-китайские военно-морские учения Морское взаимодействие. Архивное фото.

Источник: © РИА Новости / Виталий Аньков Российско-китайские военно-морские учения Морское взаимодействие. Архивное фото.Источник: © РИА Новости / Виталий Аньков

Экипажи примут участие в российско-китайских учениях "Морское взаимодействие-2018"

ВЛАДИВОСТОК, 7 мая. /ТАСС/. Отряд кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ) в понедельник покидает Владивосток и отправляется для выполнения задач в Азиатско-Тихоокеанский регион, где зайдет в ряд иностранных портов и примет участие в российско-китайских учениях "Морское взаимодействие-2018". Об этом сообщил официальный представитель ТОФ капитан 2 ранга Николай Воскресенский.

"Сегодня отряд кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ), в составе больших противолодочных кораблей "Адмирал Виноградов", "Адмирал Трибуц" и среднего морского танкера "Печенга", покинет Владивосток и приступит к выполнению задач в Азиатско-Тихоокеанского регионе. Поход кораблей Тихоокеанского флота продлится более двух месяцев", - сообщил Воскресенский.

На переходе морем экипажи кораблей отработают по совместное маневрирование, организацию связи, противовоздушную и противолодочную оборону. Кроме того, корабельные вертолеты Ка-27 выполнят взлеты и посадки на палубы кораблей и проведут тренировки по поиску и спасению на море.

Во время дальнего плавания в соответствии с планом международного военного сотрудничества Вооруженных Сил Российской Федерации корабли ТОФ зайдут в ряд иностранных портов. Планируется, что российские корабли примут участие в активной фазе двустороннего российско-китайского военно-морского учения "Морское взаимодействие-2018".