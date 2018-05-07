Питание в армии: от петровских времен до современности

Известно с давних времен — как солдат полопает, так он и потопает. Историю питания российской армии можно издавать отдельной книгой: столько в ней было противоречий и парадоксов.

В допетровское время стрелецкие полки, можно сказать, были на самообеспечении. Питались они тем, что добывали в дороге, и зачастую это превращалось в банальный грабеж сёл. Ситуация изменилась с созданием регулярной армии Петром I. Он учредил должность генерал-провиантмейстера, который и отвечал за обеспечение армии провизией, а вот готовили солдаты сами. По норме солдат получал в месяц 32 кг муки, 24 кг сухарей, 4 кг крупы, водку и соль, а вот овощи и фрукты в рационе оказывались крайне редко. В суточную норму они просто не включались, зато был стакан вина и почти 3,3 литра пива. А вот для восполнения витаминной нормы солдатам выдавались деньги, чтобы они могли купить в деревнях овощи и фрукты.

Во время Отечественной войны 1812 года сохранилась система питания петровских времен. Еду по-прежнему готовили сами солдаты, а вот на некоторые продукты появилась норма, так каждому бойцу в сутки было положено фунт мяса и 50 грамм водки.

Полевая кухня Турчановича во время Первой мировой войны. Источник: https://img-fotki.yandex.ru/

Значительная реформа в системе солдатского питания произошла во время Первой мировой войны. Качественный переворот произошёл с изобретением полевой кухни Турчановича. Это двух — и четырехколесные кухни, в которых еда готовилась прямо на ходу. Изменилась и схема организации питания. Теперь пища готовилась сразу на роту. Кстати, и источники солдатского довольствия расширились. Теперь помимо провианта из обоза появились денежные дотации: приварочные и чайные деньги. В конечном итоге на долю каждого солдата в сутки должно было приходиться 200 гр. говядины, 300 гр. - капусты, 320 гр. - гороха, около килограмма картошки, 200 гр. - муки, 40 гр. - масла и 10 гр. - соли. Существенным дополнением стали 10 видов консервов отечественного производства.

Питании солдат в годы Великой Отечественной войны. Источник: http://krd.rus.team/

Запасы консервов, а именно тушенки должны были стать подспорьем в питании солдат в годы Великой Отечественной войны, но наступающие немцы захватили склады на европейской территории России. Схема питания в эти тяжелые дни существенно изменилась. На передовую еду доставляли в специальных термосах, но случалось, что немцы убивали ползущего со здоровенным термосом на спине солдата или бомбили машину с провизией, оставляя в окопах голодных бойцов на сутки. Однако вместо того, чтобы подкосить боеспособность нашей армии это порождало множество военных рецептов, которые в мирное время показались бы баландой, но тогда «тюря» или «мурцовка» спасли много жизней. Например, солдатский суп «тюря» — это накрошенные в кипяченую воду лук, хлеб и масло.

В советское время паёк солдата был более чем скромен. В эти годы рацион военнослужащего составлялся исходя из трёх основных принципов: род войск, региональный признак и вид боевых задач (условия прохождения службы).

Трёхразовое питание современных солдат с элементами «шведского стола» советским даже не снились. Изменилось и качество пищи. В первую очередь это связано с тем, что приготовлением еды стали заниматься профессиональные гражданские повара. Нововведения сказались на разнообразии питания. Теперь солдаты сами выбирают, что есть на обед: два вида супа, три горячих блюда, компот или сок, а также закуски из салат-бара. Пришло понимание, что одной кашей на завтрак солдат сыт не будет, поэтому перловку заменили на мясные блюда – его в рационе стало больше. Разнообразие меню радует, помимо традиционных блюд русской кухни на солдатских столах появляются позиции из других стран: Украины, Белоруссии, Грузии и других. В некоторых частях даже организуются целые дни национальной кухни, а в праздники ассортимент блюд заметно расширяется.

Питание военнослужащих ВС России. Источник: http://kulinariya.lichnorastu.ru/

Даже в тяжелые времена междоусобиц и войн солдатский паёк сохранял боевой дух, и даже небольшое, но сытое войско побеждало многочисленного, но менее сытого соперника. А с усовершенствованием системы питания гипотеза «хороший солдат — сытый солдат»» стала аксиомой.