Питание в армии: от петровских времен до современности
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Известно с давних времен — как солдат полопает, так он и потопает. Историю питания российской армии можно издавать отдельной книгой: столько в ней было противоречий и парадоксов.
В допетровское время стрелецкие полки, можно сказать, были на самообеспечении. Питались они тем, что добывали в дороге, и зачастую это превращалось в банальный грабеж сёл. Ситуация изменилась с созданием регулярной армии Петром I. Он учредил должность генерал-провиантмейстера, который и отвечал за обеспечение армии провизией, а вот готовили солдаты сами. По норме солдат получал в месяц 32 кг муки, 24 кг сухарей, 4 кг крупы, водку и соль, а вот овощи и фрукты в рационе оказывались крайне редко. В суточную норму они просто не включались, зато был стакан вина и почти 3,3 литра пива. А вот для восполнения витаминной нормы солдатам выдавались деньги, чтобы они могли купить в деревнях овощи и фрукты.
Во время Отечественной войны 1812 года сохранилась система питания петровских времен. Еду по-прежнему готовили сами солдаты, а вот на некоторые продукты появилась норма, так каждому бойцу в сутки было положено фунт мяса и 50 грамм водки.
|Полевая кухня Турчановича во время Первой мировой войны.
|Источник: https://img-fotki.yandex.ru/
Значительная реформа в системе солдатского питания произошла во время Первой мировой войны. Качественный переворот произошёл с изобретением полевой кухни Турчановича. Это двух — и четырехколесные кухни, в которых еда готовилась прямо на ходу. Изменилась и схема организации питания. Теперь пища готовилась сразу на роту. Кстати, и источники солдатского довольствия расширились. Теперь помимо провианта из обоза появились денежные дотации: приварочные и чайные деньги. В конечном итоге на долю каждого солдата в сутки должно было приходиться 200 гр. говядины, 300 гр. - капусты, 320 гр. - гороха, около килограмма картошки, 200 гр. - муки, 40 гр. - масла и 10 гр. - соли. Существенным дополнением стали 10 видов консервов отечественного производства.
|Питании солдат в годы Великой Отечественной войны.
|Источник: http://krd.rus.team/
Запасы консервов, а именно тушенки должны были стать подспорьем в питании солдат в годы Великой Отечественной войны, но наступающие немцы захватили склады на европейской территории России. Схема питания в эти тяжелые дни существенно изменилась. На передовую еду доставляли в специальных термосах, но случалось, что немцы убивали ползущего со здоровенным термосом на спине солдата или бомбили машину с провизией, оставляя в окопах голодных бойцов на сутки. Однако вместо того, чтобы подкосить боеспособность нашей армии это порождало множество военных рецептов, которые в мирное время показались бы баландой, но тогда «тюря» или «мурцовка» спасли много жизней. Например, солдатский суп «тюря» — это накрошенные в кипяченую воду лук, хлеб и масло.
В советское время паёк солдата был более чем скромен. В эти годы рацион военнослужащего составлялся исходя из трёх основных принципов: род войск, региональный признак и вид боевых задач (условия прохождения службы).
Трёхразовое питание современных солдат с элементами «шведского стола» советским даже не снились. Изменилось и качество пищи. В первую очередь это связано с тем, что приготовлением еды стали заниматься профессиональные гражданские повара. Нововведения сказались на разнообразии питания. Теперь солдаты сами выбирают, что есть на обед: два вида супа, три горячих блюда, компот или сок, а также закуски из салат-бара. Пришло понимание, что одной кашей на завтрак солдат сыт не будет, поэтому перловку заменили на мясные блюда – его в рационе стало больше. Разнообразие меню радует, помимо традиционных блюд русской кухни на солдатских столах появляются позиции из других стран: Украины, Белоруссии, Грузии и других. В некоторых частях даже организуются целые дни национальной кухни, а в праздники ассортимент блюд заметно расширяется.
|Питание военнослужащих ВС России.
|Источник: http://kulinariya.lichnorastu.ru/
Даже в тяжелые времена междоусобиц и войн солдатский паёк сохранял боевой дух, и даже небольшое, но сытое войско побеждало многочисленного, но менее сытого соперника. А с усовершенствованием системы питания гипотеза «хороший солдат — сытый солдат»» стала аксиомой.
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05.05.2018
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принадлежат Максим Сорокин
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Андрей Л.
9863
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№2
07.05.2018 09:03
Задача видимо была не реферат написать.
Да - тема более чем интересная уже хотя бы потому, что сейчас проходит много учений, но нигде я не видел, как происходит во время учений процесс обеспечения, развертывания пунктов питания и как изменились технологии сейчас?
Каков рацион сейчас именно на поле боя?
Кто-то может что-то рассказать, показать?
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Роберт Ворников
1
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№3
07.05.2018 09:26
Младший брат когда звонит, всё говорит, что, наверное, я шутил про армейскую еду, т.к. никакой тухло-тушёной капусты им не дают и на завтрак нет перловки. Приятно, конечно, это слышать, ведь ещё каких-то 5 лет назад, когда я служил, это были главные блюда на все приёмы пищи, и никаких праздничных угощений или дней национальной кухни и в помине не было.
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Андрей Л.
9863
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№4
07.05.2018 09:41
Цитата, q
В конечном итоге на долю каждого солдата в сутки должно было приходиться 200 гр. говядины, 300 гр. - капусты, 320 гр. - гороха, около килограмма картошки, 200 гр. - муки, 40 гр. - масла и 10 гр. - соли. Существенным дополнением стали 10 видов консервов отечественного производства.
Интересно, а как этот рацион выглядит сейчас и для бойцов в ВС России в расположении частей и на поле боя? Разница ведь есть.
Кроме того, было бы интересно узнать и том, как модернизировались полевые кухни, а то вот полевые госпитали, к примеру, сделали огромный шаг вперед, а что с полевыми кухнями?
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Hazzard
7595
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№5
07.05.2018 10:46
Цитата, Андрей Л. сообщ. №4
Интересно, а как этот рацион выглядит сейчас и для бойцов в ВС России в расположении частей и на поле боя?
На поле боя - пайки. В лагере (в зависимости от размера) либо мобильные кухни ПАК-200, либо кухонные модули всяких вариантов
В реале, сборная солянка от "старых добрых" КП-41 и КП-42 до наворченных кархеровских кухонных модулей купленных при Сердюкве, которым многие гражданские столовые, а то и рестораны позавидуют.
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Андрей Л.
9863
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№6
07.05.2018 10:48
Нашел - ПАК-200М от НПК "Спецтехмаш" на шасси КамАЗ-5350
а это из ПАК-200
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Hazzard
7595
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№7
07.05.2018 10:51
Цитата, Андрей Л. сообщ. №6
Нашел - ПАК-200М от НПК "Спецтехмаш" на шасси КамАЗ-5350
Я знаю что эти точно закупали. На них мы оборудование кой-какое из пищевой нержавки делали, и щас потихоньку берут вроде.
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Андрей Л.
9863
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№8
07.05.2018 10:53
Кстати, оказывается 10 - 15 августа 2015 года проходил международный конкурс под названием - Полевая кухня 2015, там же где был танковый биатлон. Ни у кого оттуда фоток нет случайно?
Цитата, Hazzard сообщ. №5
археровских кухонных модулей
Да, тоже увидел
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Михаил Воловатов
1
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№9
07.05.2018 10:55
Еда в армии - самое главное. От военно-спортивной подготовки никакого проку если мужик голодный и валится без сил! Отрадно сознавать, что в этом направлении у нас все меняется к лучшему.
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Андрей Л.
9863
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№10
07.05.2018 10:58
Да, про рацион в расположении части вроде более менее понятно - стало явно лучше, и я, честно, даже не знаю - это от того, что аутсорсинг или от того, что деньги пошли в армию и на её обслуживание, хотя аутсорс конечно контролировать легче, чем внутри ВС - это однозначно.
Но вот про нормы для военных во время военных действий было бы интересно узнать и как состав продуктов поменялся.
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Hazzard
7595
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№11
07.05.2018 11:09
Цитата, Андрей Л. сообщ. №8
Да, тоже увидел
У меня забавная история с ними была: отечественный производитель к мне обращался: "наши модули один в один, но эти на 200 человек а наши только 150, мистика какая-то", - походили посмотрели, выяснилось что при том же функционале продумано расположение всех ящичков, плит, овощерезок и общая эргономика так, что ни повара, ни подавальщики, ни окормляемые друг другу не мешались, что и давал существенный прирост в эффективности. Казалось бы, мелочь, ну будут солдатики питаться быстрее на 5 минут, а боеготовность из мелочей и состоит, тут 5 минут, там 3 минуты, здесь еще 10, а в результате часть не успела выйти на заданные рубежи...
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Hazzard
7595
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№12
07.05.2018 11:12
Цитата, Андрей Л. сообщ. №10
Но вот про нормы для военных во время военных действий было бы интересно узнать и как состав продуктов поменялся.
Сухпай. Но не блее 3х суток. Потом должна приехать полевая кухня, либо над вернуться в лагерь.
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Андрей Л.
9863
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№13
07.05.2018 11:27
Цитата, Hazzard сообщ. №12
Потом должна приехать полевая кухня
И каковы нормативы по полевой кухне? не сталкивались с цифрами?
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Андрей Л.
9863
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№14
07.05.2018 11:46
Кстати. я уже не из первого источника слышу о том, что в частях расположения ВС в столовых введена и работает система шведский стол - везде ли по стране, и, я так понял, что это не чистый шведский стол, а такая смесь - много блюд на выбор, как при шведском столе, но выбрав несколько подходов сделать не можешь? Или я не прав?
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Hazzard
7595
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№15
07.05.2018 11:49
Цитата, Андрей Л. сообщ. №13
И каковы нормативы по полевой кухне? не сталкивались с цифрами?
Ну, насколько я знаю, т.н. Норма №1 с примечаниями.
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Hazzard
7595
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№16
07.05.2018 11:54
Цитата, Андрей Л. сообщ. №14
везде ли по стране
Не везде. Но в большинстве уже да.
Цитата, Андрей Л. сообщ. №14
Некоторые блюда можешь. Но в списке "некоторых блюд" я нигде не слышал о чем-то кроме хлеба) Хотя подборка у меня не сильно репрезентативна, может меня и поправят.
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BorSch
5342
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№18
09.05.2018 08:47
А.В.Суворов: "Главное – это быстрота и натиск! Ваш хлеб в обозе и ранцах врага".
При Суворове в походе полагался четырехдневный рацион в носимом солдатском комплекте и десятидневный - в обозе.
Цитата, Hazzard сообщ. №16
Но в списке "некоторых блюд" я нигде не слышал о чем-то кроме хлеба)На фото к статье молодой солдат взял сразу 1/4 буханки )
Цитата, Андрей Л. сообщ. №10
про нормы для военных во время военных действий было бы интересно узнать и как состав продуктов поменялсяВот такая статья попалась, про рацион питания разных армий в П.М.В.:
Голодный солдат - плохой солдат?
За Веру, Царя и Калории! Во все времена рацион русского солдата не отличался особым разнообразием и изысками, но всегда был сытным. Это обусловливалось климатическими особенностями нашей страны и предпочтениями солдат, которые, по большей части, были выходцами из деревень. К слову сказать, солдаты дореволюционной России питались намного сытнее, чем бойцы РККА. Суточный рацион солдата русской императорской армии был следующим:
Хлеб ржаной – 1 кг (могли заменить на 700 граммов ржаных сухарей);
Крупа – 100/200 граммов (в зависимости от места службы);
Мясо – 400 граммов (могли заменить на 300 граммов мясных консервов);
Овощи – 250 граммов (если заменяли на сушёные овощи, то 20 граммов)
Сливочное масло/сало – 20 граммов;
Мука – 17 граммов;
Чай – 6,4 грамма;
Сахар – 20 граммов;
Перец – 0,7 грамма.
4300 калорий.
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