«Мотор Сич» не получилось наладить бизнес в Белоруссии



Вячеслав Богуслаев. Источник: timesua.com. Вячеслав Богуслаев. Источник: timesua.com.

Амбициозные планы по производству в Белоруссии вертолётов завершаются закономерным скандалом

«Оршанский авиаремонтный завод» может снова стать государственным: украинская компания «Мотор Сич» разочаровалась в перспективах производства вертолётов, а у контрольных органов Белоруссии возникли вопросы и финансовые претензии к акционеру.

В апреле два инвестора в оршанский завод – украинское ПАО «Мотор Сич» и белорусское ЗАО «Системы инвестиций и инноваций» заявили о готовности вернуть свои акции государству. Представители предприятий указывают на отсутствие перспектив инвестиционного проекта. На собрании акционеров было решено даже не выплачивать дивиденды ввиду смешной прибыли за 2017 год – около $500 в эквиваленте. По другой информации, выручка завода кратно меньше его задолженности (около $35 млн).

Инсайдеры сообщали о финансовых претензиях компаньонов друг к другу, а также разногласиях в кадровых вопросах. Дело дошло до доносов в администрацию президента и Генпрокуратуру Белоруссии. В 2012 году, когда с личного одобрения Александра Лукашенко «Мотор Сич» и «Системы инвестиций и инноваций» приобрели 59,5% и 39,7% акций оршанского завода соответственно, перспективы виделись иными. Однако государственный переворот и конфликт нового украинского руководства с Россией разрушил мечты компаньонов.

Руководитель «Мотор Сич» Вячеслав Богуслаев, помимо прочего, указал на конфликт между Украиной и Россией как на причину проблем работы оршанского предприятия – таковые отмечены как в поставках комплектующих, так и сбыте готовой продукции. Не секрет, что основным рынком сбыта рассматривалась Россия, которая после украинского «майдана» и отказа украинских ВПК от выполнения контрактов сделала ставку на максимальную локализацию «оборонки».

Вертолёты планировалось поставлять также для нужд белорусской армии, которая для начала оформила заказ на ремонт вертолётов. Исполнитель своих обязательство не выполнил.

Отсутствие обещанных инвестиций, прибыли и контрактов вызвало гнев Александра Лукашенко. Он рассчитывал продемонстрировать «белорусский вертолёт» - хотя бы такой «белорусский», как и «белорусский автомобиль» Geely. Авиаремонтный завод рассматривался как точка роста депрессивного региона, более известного местами лишения свободы, чем чем-то иным.

Вероятно, в качестве залога частный самолет Вячеслава Богуслаева, на котором он прилетел на собрание акционеров ОАРЗ, 27 апреля остался на аэродроме в поселке Болбасово в качестве залога. Формально вылету борта президента украинского предприятия препятствует внезапно возникшая проблема с сертификатом летной годности.

Генпрокуратура Беларуси 28 апреля заявила о проверке законности деятельности «Мотор Сич» на «Оршанском авиаремонтном заводе». Помимо изучения сумм инвестиций, а также того, что под ними понимать, прокуратуру интересует также исполнение акционером своих контрактных и социальных обязательств.

«Собранные материалы позволяют говорить о серьезных нарушениях законодательства со стороны бывшего руководства завода, назначенного украинским акционером, и должностных лиц ПАО «Мотор Сич», - сказано в сообщении Генпрокуратуры Белоруссии.

Параллельно «Мотор Сич» занялась СБУ, которая 23 апреля провела обыски на запорожском предприятии. По официальной информации, обыски проведены по решению суда в рамках подозрения на подготовку к диверсии (ч. 1 ст. 14 и ст. 113 Уголовного кодекса Украины).

У правоохранительных органов Российской Федерации к ПАО «Мотор Сич» вопросов нет.