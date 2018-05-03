У главы «Мотор Сич» хотят отнять завод в Беларуси
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Испытательный стенд. Цех предприятия "Мотор Сич".
Источник: fotografersha.livejournal.com
Личный самолет главы «Мотор Сич» Вячеслава Богуслаева не выпустили из Беларуси, где предприниматель владеет заводом. Его ждут в администрации президента для переговоров о передаче предприятия. Об этом сообщает беларусское издание TUT.BY.
«Богуслаев улетел на рейсовом самолете в пятницу 27 апреля после собрания акционеров. Члены его экипажа переночевали в общежитии в Болбасово и в субботу тоже отбыли в Украину на праздники», — рассказал источник журналистов, близкий к руководству завода.
По словам другого источника, украинского предпринимателя ждут в Администрации президента Беларуси.
«Будут обсуждать будущее завода. По моей информации, он уже согласен отдать завод государству. По некоторым оценкам, если он просто отдаст завод, то выйдет из проекта в ноль. Но, подозреваю, попросят еще возместить ущерб. Самолет, по сути, взят в качестве залога или гарантии, что Богуслаев вернется в Беларусь», — сообщил собеседник.
Известно также, что в настоящий момент Генеральная прокуратура Беларуси проверяет законность действий акционеров «Оршанского авиаремонтного завода», в особенности украинских инвесторов ПАО «Мотор Сич».
Президенту компании «Мотор Сич» Вячеславу Богуслаеву принадлежат около 60% акций Оршанского авиаремонтного завода.
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03.05.2018
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