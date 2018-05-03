У главы «Мотор Сич» хотят отнять завод в Беларуси



Испытательный стенд. Цех предприятия "Мотор Сич".

Источник: fotografersha.livejournal.com Испытательный стенд. Цех предприятия "Мотор Сич".Источник: fotografersha.livejournal.com

Личный самолет главы «Мотор Сич» Вячеслава Богуслаева не выпустили из Беларуси, где предприниматель владеет заводом. Его ждут в администрации президента для переговоров о передаче предприятия. Об этом сообщает беларусское издание TUT.BY.

«Богуслаев улетел на рейсовом самолете в пятницу 27 апреля после собрания акционеров. Члены его экипажа переночевали в общежитии в Болбасово и в субботу тоже отбыли в Украину на праздники», — рассказал источник журналистов, близкий к руководству завода.

По словам другого источника, украинского предпринимателя ждут в Администрации президента Беларуси.

«Будут обсуждать будущее завода. По моей информации, он уже согласен отдать завод государству. По некоторым оценкам, если он просто отдаст завод, то выйдет из проекта в ноль. Но, подозреваю, попросят еще возместить ущерб. Самолет, по сути, взят в качестве залога или гарантии, что Богуслаев вернется в Беларусь», — сообщил собеседник.

Известно также, что в настоящий момент Генеральная прокуратура Беларуси проверяет законность действий акционеров «Оршанского авиаремонтного завода», в особенности украинских инвесторов ПАО «Мотор Сич».

Президенту компании «Мотор Сич» Вячеславу Богуслаеву принадлежат около 60% акций Оршанского авиаремонтного завода.