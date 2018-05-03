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У главы «Мотор Сич» хотят отнять завод в Беларуси

04.05.2018 Inforesist (Украина) 622 0
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Мотор Сич
Испытательный стенд. Цех предприятия "Мотор Сич".
Источник: fotografersha.livejournal.com

Личный самолет главы «Мотор Сич» Вячеслава Богуслаева не выпустили из Беларуси, где предприниматель владеет заводом. Его ждут в администрации президента для переговоров о передаче предприятия. Об этом сообщает беларусское издание TUT.BY.


«Богуслаев улетел на рейсовом самолете в пятницу 27 апреля после собрания акционеров. Члены его экипажа переночевали в общежитии в Болбасово и в субботу тоже отбыли в Украину на праздники», — рассказал источник журналистов, близкий к руководству завода.


По словам другого источника, украинского предпринимателя ждут в Администрации президента Беларуси.


«Будут обсуждать будущее завода. По моей информации, он уже согласен отдать завод государству. По некоторым оценкам, если он просто отдаст завод, то выйдет из проекта в ноль. Но, подозреваю, попросят еще возместить ущерб. Самолет, по сути, взят в качестве залога или гарантии, что Богуслаев вернется в Беларусь», — сообщил собеседник.


Известно также, что в настоящий момент Генеральная прокуратура Беларуси проверяет законность действий акционеров «Оршанского авиаремонтного завода», в особенности украинских инвесторов ПАО «Мотор Сич».


Президенту компании «Мотор Сич» Вячеславу Богуслаеву принадлежат около 60% акций Оршанского авиаремонтного завода.
03.05.2018
Права на данный материал
принадлежат Inforesist (Украина)
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Страны
Белоруссия
Украина
Компании
Мотор Сич
Персоны
Богуслаев Вячеслав

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