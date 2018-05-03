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В США признали гиперзвуковое превосходство России и Китая

04.05.2018 Российская газета 367 0
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Крылатая ракета X-51A Waverider.
Разрабатываемая в США гиперзвуковая крылатая ракета X-51A Waverider.
Источник: U.S. Air Force / Chad Bellay / wikimedia.org

В США признали лидерство РФ и КНР в разработке гиперзвукового оружия. Соответствующая статья вице-президента Лексингтонского института Дэниела Гуре появилась в журнале The National Interest.

Автор напоминает, что в 1958 году сенатор и кандидат в президенты США Джон Кеннеди заявил о "ракетном отставании" Соединенных Штатов от СССР. Он предупреждал, что США могут потерять возможность сдерживать Советский Союз, если этот пробел не будет заполнен.

Сегодня, по мнению автора, можно вновь говорить о возникновении "ракетного отставания" Соединенных Штатов. Речь идет о разрыве в области гиперзвукового оружия, в которой Россия и Китай обогнали США.

Гиперзвук может кардинально изменить баланс сил между США и их основными конкурентами, уверен Гуре. И новый разрыв может быть гораздо значительнее того, о котором говорил Кеннеди 60 лет назад. Гиперзвуковое оружие позволяет наносить молниеносные удары по военным объектам, при этом его практически невозможно отследить и перехватить. Ранее глава Стратегического командования США генерал Джон Хайтен сообщал, что у страны нет эффективной системы защиты от гиперзвукового оружия.

Высокопоставленные американские военные и чиновники минобороны США дали понять, что в настоящее время Россия и Китай лидируют в гонке по разработке и развертыванию гиперзвуковых ракет.

По мнению автора, гиперзвуковые системы станут основой российской и китайской систем ограничения доступа и маневра (A2 / AD) в защищаемую местность. Они позволят создать условия, в которых проникновение в такие зоны будет неприемлемо для противника (из-за слишком высокой цены такого проникновения - прим. "РГ"). Обе страны активно развертывают сложные и интегрированные системы воздушной и противоракетной обороны, а также баллистические и крылатые ракеты наземного и морского базирования.

Для американских военных чрезвычайно важно научиться бороться с этими системами. Стелс-самолеты B-2, F-22, F-35 и перспективный B-21 - это часть ответа США на новые вызовы, уверен автор.

Однако требуется и развитие собственных гиперзвуковых систем. Судя по сообщениям СМИ, проводящиеся в США испытания, до недавнего времени считавшиеся лишь серией научных экспериментов, были объединены в программу по разработке нового поколения высокоскоростного оружия большой дальности, способного преодолевать вражескую оборону.

У ВВС США есть "дорожная карта" по разработке гиперзвукового оружия к 2020 году и созданию гиперзвукового самолета для разведки, наблюдения и разведки к 2030 году.

DARPA (Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США) также принимает участие в гиперзвуковой гонки. За последние годы траты на исследования в этой сфере утроились. Испытания гиперзвуковых летательных аппаратов планируется начать в 2019 и 2022-2023 годах, что не так уж и скоро, учитывая успехи России и США.

За несколько последних десятилетий США утратили лидерство в развитии некоторых современных военных технологий, констатирует автор. Но это не значит, что они выбыли из гонки, уверен он. Администрация Дональда Трампа и будущие лидеры США должны сделать гиперзвук одной из приоритетных технологий, уверен Дэниел Гуре.


Илья Максимов
03.05.2018
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принадлежат Российская газета
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  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Россия
США
Продукция
B-2 Spirit
F-22
F-35
Компании
DARPA
Персоны
Трамп Дональд
Проекты
2020-й год
ГЗЛА

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