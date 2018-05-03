Все атаковавшее Сирию оружие Запада уместили на двух картинках



Удар по Сирии 14 апреля.

Источник: rg.ru Удар по Сирии 14 апреля.Источник: rg.ru

Авторы блога CIGeography подготовили две инфографики, на которых отмечены все самолеты и корабли (а также ракеты) США, Великобритании и Франции, использованные 13 апреля 2018 года при атаке на Сирию.

Как отмечает автор The War Zone Тайлер Рогуэй, представленные данные, вероятно, содержат "несколько спорных компонентов". В частности, американский разведывательный беспилотник RQ-11 Raven, скорее всего, во время атаки просто перегруппировался из Афганистана в Европу.

Самолеты США, Великобритании и Франции, использованные 13 апреля 2018 года при атаке на Сирию. Источник: CIGeography

Корабли США, Великобритании и Франции, использованные 13 апреля 2018 года при атаке на Сирию. Источник: CIGeography

Также на инфографике, возможно, дано ошибочное название подразделения американских боевых самолетов General Dynamics F-16 Fighting Falcon, которые в действительности входят в 555-ю истребительную эскадрилью (на картинке — в 333-ю), базирующуюся в муниципалитете Авиано (Италия).

"Но, помимо этих небольших расхождений, эти диаграммы намного лучше, чем все, что выпустили Министерство обороны США или другие союзнические команды, участвующие в операции", — полагает Рогуэй.

США, Великобритания и Франция 13 апреля нанесли ракетные удары по сирийским правительственным объектам, которые, по их мнению, используются для производства химического оружия. США заявили, что большинство ракет достигли целей, в России утверждают обратное.

Позже стало известно, что сирийская сторона передала российской две неразорвавшиеся крылатые ракеты. Фрагменты Томагавка были показаны на специальном брифинге Минобороны. Военные заявили, что элементы оружия будут изучены, а результаты такой "работы будут использованы для совершенствования российских образцов вооружения".