Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Все атаковавшее Сирию оружие Запада уместили на двух картинках

04.05.2018 Lenta.ru 423 0
0
Понравилась новость?
 0
Удар по Сирии 14 апреля
Удар по Сирии 14 апреля.
Источник: rg.ru

Авторы блога CIGeography подготовили две инфографики, на которых отмечены все самолеты и корабли (а также ракеты) США, Великобритании и Франции, использованные 13 апреля 2018 года при атаке на Сирию.

Как отмечает автор The War Zone Тайлер Рогуэй, представленные данные, вероятно, содержат "несколько спорных компонентов". В частности, американский разведывательный беспилотник RQ-11 Raven, скорее всего, во время атаки просто перегруппировался из Афганистана в Европу.


Самолеты США, Великобритании и Франции, использованные 13 апреля 2018 года при атаке на Сирию.
Источник: CIGeography

Корабли США, Великобритании и Франции, использованные 13 апреля 2018 года при атаке на Сирию.
Источник: CIGeography

Также на инфографике, возможно, дано ошибочное название подразделения американских боевых самолетов General Dynamics F-16 Fighting Falcon, которые в действительности входят в 555-ю истребительную эскадрилью (на картинке — в 333-ю), базирующуюся в муниципалитете Авиано (Италия).

"Но, помимо этих небольших расхождений, эти диаграммы намного лучше, чем все, что выпустили Министерство обороны США или другие союзнические команды, участвующие в операции", — полагает Рогуэй.

США, Великобритания и Франция 13 апреля нанесли ракетные удары по сирийским правительственным объектам, которые, по их мнению, используются для производства химического оружия. США заявили, что большинство ракет достигли целей, в России утверждают обратное.

Позже стало известно, что сирийская сторона передала российской две неразорвавшиеся крылатые ракеты. Фрагменты Томагавка были показаны на специальном брифинге Минобороны. Военные заявили, что элементы оружия будут изучены, а результаты такой "работы будут использованы для совершенствования российских образцов вооружения".
03.05.2018
Права на данный материал
принадлежат Lenta.ru
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Афганистан
Великобритания
Италия
Россия
Сирия
США
Франция
Продукция
BGM-109 Tomahawk
F-16
RQ-11 БПЛА
Компании
General Dynamics
Проекты
БПЛА
Химоружие

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 04.05 15:02
  • 9
Российская боевая техника не располагает защитой от "Джавелинов"
  • 04.05 14:58
  • 7
Еще 20 "Аллигаторов". Египет получит партию новейших вертолетов до конца месяца
  • 04.05 14:56
  • 12
«Не слушайте Москву, Израиль легко уничтожит хваленые С-300»
  • 04.05 14:54
  • 6
Первые изображения боевой машины морской пехоты появились в Сети
  • 04.05 14:45
  • 2
Новый мотоцикл «Урал» комплектуется бутылкой водки и консервами
  • 04.05 14:39
  • 1
Во Французском иностранном легионе не будет русско-украинской войны
  • 04.05 14:30
  • 1
Черноморский флот готов обеспечить безопасность в Азовском море
  • 04.05 14:29
  • 5
В США назвали главные достоинства Су-57
  • 04.05 13:58
  • 20
Российский истребитель потерпел катастрофу в Сирии
  • 04.05 13:56
  • 2
Явление "Панциря-М"
  • 04.05 11:53
  • 2
Хуситы подбили танк "Абрамс" на территории Саудовской Аравии
  • 04.05 11:45
  • 19
Россию предупреди­ли: могут быть бомбардировки
  • 04.05 11:36
  • 38
В МО назвали пособничеством терроризму публикацию Мирзаяновым формул отравляющих веществ
  • 04.05 11:36
  • 1
Су-27 совершил "непрофессиональный" перехват
  • 04.05 11:33
  • 1
Перл-Харбор, вторая попытка
другие обсуждаемые темы