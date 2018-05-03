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Спуск головного обтекателя Falcon 9 в атмосфере попал на фото

04.05.2018 Lenta.ru 273 0
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Старт ракеты Falcon 9
Старт ракеты Falcon 9.
Источник: © AP Photo / John Raoux

Глава компании SpaceX Илон Маск опубликовал в Instagram снимок спускающейся на парашюте в атмосфере половины головного обтекателя ракеты Falcon 9.

В комментарии к снимку не сообщается, удалось ли элементу носителя в целостности достичь поверхности планеты. Также ничего не говорится о времени, когда была сделана фотография.


Фото опубликовано @


В феврале 2018 года пользователи сети заметили, что на корабле Mr. Steven в порту Сан-Педро в Лос-Анджелесе SpaceX развернула гигантскую сетку. Конструкция предназначалась для смягчения падения элемента Falcon 9 после запуска.

В марте 2018 года SpaceX не смогла осуществить контролируемый спуск одного половины головного обтекателя Falcon 9 из-за некорректного раскрытия парашюта.

Стоимость головного обтекателя Falcon 9, состоящего из двух половин, оценивается в шесть миллионов долларов.

Спасение половины обтекателя позволит SpaceX снизить стоимость пуска тяжелой ракеты, оцениваемого в 62 миллиона долларов, примерно на пять процентов.
03.05.2018
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принадлежат Lenta.ru
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Компании
SpaceX
Персоны
Илон Маск
Проекты
Falcon РН

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