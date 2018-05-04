Хуситы подбили танк "Абрамс" на территории Саудовской Аравии
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Представители вооружённых хуситских формирований уничтожили танк саудовских войск на саудовской же территории. По заявлениям хуситского командования, танк "Абрамс" находился в нескольких сотнях метров от территории Йемена и был готов начать обстрел. В итоге хуситы открыли огонь первыми и "Абрамс", находившийся на территории провинции Джизан (Саудовская Аравия), был уничтожен с помощью ПТУР.
Фейсбук, AMN
Командование ВС Саудовской Аравии сообщает о том, что обстрел со стороны хуситов привёл к гибели 4-х военнослужащих. Также добавлено, что ещё два человека получили ранения и были доставлены в ближайший госпиталь.
Это далеко не первая потеря танка "Абрамс" вооружёнными силами Саудовской Аравии. Однако до этого атаки на бронетехнику ВС королевства чаще всего осуществлялись на территории Йемена, который армией саудитов оккупируется. С недавних пор хуситы участили обстрелы саудовской территории, применяя и баллистические ракеты. Не так давно, несколькими такими ракетами был атакован Эр-Рияд, и тогда ЗРК Patriot сработали, мягко говоря, не лучшим для саудитов образом.
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03.05.2018
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gerrfrost
3631
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№1
04.05.2018 09:54
Цитата, q
Хуситы подбили танк "Абрамс" на территории Саудовской Аравии
Не может быть такого... Он - не подбиваемый...
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Alah
399
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№2
04.05.2018 11:53
Цитата, gerrfrost сообщ. №1
Точно. 21 абрашу в "буре в пустыне" повредить не могли! :)
https://topwar.ru/89129-o-poteryah-tankov-abrams.html
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