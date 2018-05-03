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Теперь и Block IV. Пентагон заказал сотню "Томагавков" новейшей модификации

04.05.2018 Военное обозрение 289 0
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Минобороны США заказало компании Raytheon производство крылатых ракет "Томагавк" в новейшей модификации Block IV, передает "Warspot" со ссылкой на портал armyrecognition.com

armyrecognition.com

Всего в рамках контракта на производство "Томагавков" 15-й партии (Lot 15) планируется закупка ста крылатых ракет модификации Block IV — согласно договору, их общая стоимость составит $143,27 млн. Ракеты должны быть поставлены в войска к августу 2020 года.

Разработка ракет модификации Block IV ранее была приостановлена из-за высокой стоимости программы, более того, сообщалось о её закрытии. Однако в январе прошлого года стало известно, что новое поколение "Томагавков" создано и успешно протестировано. Ключевое отличие модификации Block IV от предыдущих разработок заключается в возможности отслеживания перемещения цели в режиме реального времени и смены цели уже после пуска ракеты. Ракеты Tomahawk модификации Block IV также отличаются от предшественников более экономичным двигателем, что позволило увеличить дальность полёта до 1850 км.
03.05.2018
Права на данный материал
принадлежат Военное обозрение
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в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
BGM-109 Tomahawk
Компании
Raytheon
Проекты
2020-й год

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