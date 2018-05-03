Теперь и Block IV. Пентагон заказал сотню "Томагавков" новейшей модификации

Минобороны США заказало компании Raytheon производство крылатых ракет "Томагавк" в новейшей модификации Block IV, передает "Warspot" со ссылкой на портал armyrecognition.com

armyrecognition.com

Всего в рамках контракта на производство "Томагавков" 15-й партии (Lot 15) планируется закупка ста крылатых ракет модификации Block IV — согласно договору, их общая стоимость составит $143,27 млн. Ракеты должны быть поставлены в войска к августу 2020 года.

Разработка ракет модификации Block IV ранее была приостановлена из-за высокой стоимости программы, более того, сообщалось о её закрытии. Однако в январе прошлого года стало известно, что новое поколение "Томагавков" создано и успешно протестировано. Ключевое отличие модификации Block IV от предыдущих разработок заключается в возможности отслеживания перемещения цели в режиме реального времени и смены цели уже после пуска ракеты. Ракеты Tomahawk модификации Block IV также отличаются от предшественников более экономичным двигателем, что позволило увеличить дальность полёта до 1850 км.