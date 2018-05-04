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Еще 20 "Аллигаторов". Египет получит партию новейших вертолетов до конца месяца

04.05.2018 Военное обозрение 681 7
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Россия до конца месяца поставит в Египет около 20 разведывательно-ударных вертолетов Ка-52 "Аллигатор", сообщает "Интерфакс" со ссылкой на осведомлённый источник.

https://lj-top.ru/

До 30 мая египетской стороне будет поставлена очередная партия Ка-52 из 18-22 вертолетов

- сказал собеседник агентства.

Ранее в 2017 году Египту была передана партия из 15 вертолетов, а всего по контракту необходимо поставить 46 "Аллигаторов".

Также сообщалось, что в 2018 году компанией "Вертолеты России" будет произведено около 25 боевых "Аллигаторов", шесть из них предназначены для Минобороны РФ, остальные - на экспорт.

Экспортный вариант Ка-52 является модификацией серийного боевого вертолета. В отличие от базовой модели "Аллигатор" для иностранного заказчика изготовлен с использованием антикоррозионных материалов и обладает усиленной конструкцией фюзеляжа. На нем установлены новые стойки шасси и колеса, рассчитанные на увеличенную взлетную массу вертолета.

На Ка-52 в экспортном исполнении установлен новый бортовой комплекс обороны и прицельная станция, которая обеспечивает большую дальность обнаружения и распознавания целей. Также вертолет оснащен обновленным комплексом бортового оборудования, системой объективного контроля, усовершенствованной цифровой системой видеорегистрации, а также новой системой охлаждения, обеспечивающей работу вертолета в условиях жаркого климата.
03.05.2018
Права на данный материал
принадлежат Военное обозрение
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  • В новости упоминаются
Страны
Египет
Россия
Продукция
Ка-52
Компании
Вертолеты России
Минoбороны РФ

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  • Комментарии
Комментариев 7, отображено с 1 по 7
RU
4KOt
461
№1
04.05.2018 10:33
то есть базовая комплектация для ВС РФ, если исключить корректировки под климат, хуже во всем?
0
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RU
Станиславский
443
№2
04.05.2018 10:38
Это ж, поди, для Мистралей.
0
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RU
4KOt
461
№3
04.05.2018 10:40
а чего тогда раскраска под землю на фотке, если это морская модификация
0
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RU
ankh-andrej
1191
№4
04.05.2018 10:52
Цитата, 4KOt сообщ. №3
Это ж, поди, для Мистралей.
Нет. Для мистралей другая модификация К-52К. Кстати чего там с Мистралями в Египте? Неслышно вообще ничего? У причала гниют наверное, моторесурс вырабатывают?
0
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RU
4KOt
461
№5
04.05.2018 10:56
а что с ними еще делать? или Египет куда-то десант при вертолетной поддержке высаживать  собрался? поди, в заморскую колонию?..гм... штаты чтоль
0
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RU
Alah
399
№6
04.05.2018 11:33
Цитата, q
будет произведено около 25 боевых "Аллигаторов", шесть из них предназначены для Минобороны РФ, остальные - на экспорт.

Грустно это. Неужели парк современных боевых вертолетов России насыщен достаточно?
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RU
Сергей-82
12941
№7
04.05.2018 14:58
Цитата, ankh-andrej сообщ. №4
Кстати чего там с Мистралями в Египте? Неслышно вообще ничего? У причала гниют наверное, моторесурс вырабатывают?
Нет ,активно эксплуатируют правда не далеко от берега,задач у них нет чтоб плыть далеко.http://bastion-karpenko.ru/mistral/
0
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