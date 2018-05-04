Еще 20 "Аллигаторов". Египет получит партию новейших вертолетов до конца месяца

Россия до конца месяца поставит в Египет около 20 разведывательно-ударных вертолетов Ка-52 "Аллигатор", сообщает "Интерфакс" со ссылкой на осведомлённый источник.

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До 30 мая египетской стороне будет поставлена очередная партия Ка-52 из 18-22 вертолетов

- сказал собеседник агентства.

Ранее в 2017 году Египту была передана партия из 15 вертолетов, а всего по контракту необходимо поставить 46 "Аллигаторов".

Также сообщалось, что в 2018 году компанией "Вертолеты России" будет произведено около 25 боевых "Аллигаторов", шесть из них предназначены для Минобороны РФ, остальные - на экспорт.

Экспортный вариант Ка-52 является модификацией серийного боевого вертолета. В отличие от базовой модели "Аллигатор" для иностранного заказчика изготовлен с использованием антикоррозионных материалов и обладает усиленной конструкцией фюзеляжа. На нем установлены новые стойки шасси и колеса, рассчитанные на увеличенную взлетную массу вертолета.

На Ка-52 в экспортном исполнении установлен новый бортовой комплекс обороны и прицельная станция, которая обеспечивает большую дальность обнаружения и распознавания целей. Также вертолет оснащен обновленным комплексом бортового оборудования, системой объективного контроля, усовершенствованной цифровой системой видеорегистрации, а также новой системой охлаждения, обеспечивающей работу вертолета в условиях жаркого климата.