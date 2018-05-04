Еще 20 "Аллигаторов". Египет получит партию новейших вертолетов до конца месяца
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Россия до конца месяца поставит в Египет около 20 разведывательно-ударных вертолетов Ка-52 "Аллигатор", сообщает "Интерфакс" со ссылкой на осведомлённый источник.
https://lj-top.ru/
До 30 мая египетской стороне будет поставлена очередная партия Ка-52 из 18-22 вертолетов
- сказал собеседник агентства.
Ранее в 2017 году Египту была передана партия из 15 вертолетов, а всего по контракту необходимо поставить 46 "Аллигаторов".
Также сообщалось, что в 2018 году компанией "Вертолеты России" будет произведено около 25 боевых "Аллигаторов", шесть из них предназначены для Минобороны РФ, остальные - на экспорт.
Экспортный вариант Ка-52 является модификацией серийного боевого вертолета. В отличие от базовой модели "Аллигатор" для иностранного заказчика изготовлен с использованием антикоррозионных материалов и обладает усиленной конструкцией фюзеляжа. На нем установлены новые стойки шасси и колеса, рассчитанные на увеличенную взлетную массу вертолета.
На Ка-52 в экспортном исполнении установлен новый бортовой комплекс обороны и прицельная станция, которая обеспечивает большую дальность обнаружения и распознавания целей. Также вертолет оснащен обновленным комплексом бортового оборудования, системой объективного контроля, усовершенствованной цифровой системой видеорегистрации, а также новой системой охлаждения, обеспечивающей работу вертолета в условиях жаркого климата.
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03.05.2018
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4KOt
461
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№1
04.05.2018 10:33
то есть базовая комплектация для ВС РФ, если исключить корректировки под климат, хуже во всем?
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4KOt
461
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№3
04.05.2018 10:40
а чего тогда раскраска под землю на фотке, если это морская модификация
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ankh-andrej
1191
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№4
04.05.2018 10:52
Цитата, 4KOt сообщ. №3
Это ж, поди, для Мистралей.Нет. Для мистралей другая модификация К-52К. Кстати чего там с Мистралями в Египте? Неслышно вообще ничего? У причала гниют наверное, моторесурс вырабатывают?
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4KOt
461
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№5
04.05.2018 10:56
а что с ними еще делать? или Египет куда-то десант при вертолетной поддержке высаживать собрался? поди, в заморскую колонию?..гм... штаты чтоль
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Alah
399
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№6
04.05.2018 11:33
Цитата, q
будет произведено около 25 боевых "Аллигаторов", шесть из них предназначены для Минобороны РФ, остальные - на экспорт.
Грустно это. Неужели парк современных боевых вертолетов России насыщен достаточно?
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Сергей-82
12941
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№7
04.05.2018 14:58
Цитата, ankh-andrej сообщ. №4
Кстати чего там с Мистралями в Египте? Неслышно вообще ничего? У причала гниют наверное, моторесурс вырабатывают?Нет ,активно эксплуатируют правда не далеко от берега,задач у них нет чтоб плыть далеко.http://bastion-karpenko.ru/mistral/
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