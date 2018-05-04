Российская боевая техника не располагает защитой от "Джавелинов"
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Танки Т-90.
Источник: rg.ru
Противотанковые ракетные комплексы "Джавелин" (Javelin) дают ВСУ тактическое преимущество над противником и позволяют изменить характер боевых действий на Донбассе, сказал в комментарии изданию "Гордон" журналист, главный редактор сайта "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов.
"Поставки Javelin на Украину означают, что на порядок повысился уровень нашей обороноспособности. Впервые мы получили вооружение нового поколения, аналогов которого у России нет. Оно качественно превосходит любую аналогичную российскую технику. Это дает нам тактическое преимущество и позволяет изменить характер боевых действий на Донбассе. В случае крупных прорывов или попыток наступления российских войск боевые действия будут проводиться на открытой местности бронетанковыми подразделениями. Располагая Javelin, можно в считанные минуты уничтожить огромное количество российской военной техники", - отметил Бутусов.
По его мнению, применение украинской стороной Javelin будет вызывать панику у российских войск на Донбассе.
"Из 10 выстрелов девять гарантированно попадут в цель. Противник даже не успеет понять, что происходит. При грамотном тактическом применении такое оружие нивелирует любые возможности войск РФ быстро проводить крупные операции. Это психологическое оружие - любое попадание будет вызывать у противника панику. Российская боевая техника не располагает защитой от Javelin. Их танки преимущественно прошлого поколения. Для Javelin это оптимальная мишень", - подчеркнул журналист.
Он считает, что РФ будет распространять ложную информацию о Javelin.
"Россия в свою очередь попытается дискредитировать новое оружие, появившееся в украинской армии. Мол, его сложно применять и никакого преимущества оно не дает. На самом деле можно посмотреть на опыт Ирака. Когда некоторые американские расчеты за 10 минут уничтожали 15 единиц бронетехники. Причем без всякой угрозы для себя. То есть Москва будет распространять дезинформацию о Javelin, чтобы прежде всего успокоить свой личный состав. Также, думаю, россияне будут стремиться захватить такое оружие. Но в последнее время подобных инцидентов не было. Неплохо бы сделать несколько пробных пусков. Можно запустить 10-15 ракет по БМП противника. Это было бы хорошее видео, демонстрирующее возможности Javelin", - резюмировал Бутусов.
Украина с начала военной агрессии России весной 2014 года вела переговоры с США о поставках летального оружия. Вашингтон снабжал Киев только нелетальной помощью (в том числе бронированными автомобилями Humvee, беспилотниками RQ-11B Raven и контрбатарейными радарами) и помогал в подготовке украинских военных.
На 2018 год оборонный бюджет США предполагает выделение Украине $350 млн на усиление безопасности и обороны, речь идет в том числе о летальном оружии.
1 марта Государственный департамент США решил продать Украине 37 комплексов Javelin и 210 ракет к ним.
30 апреля в американском ведомстве заявили, что противотанковые системы уже доставили на Украину. Это подтвердил президент Петр Порошенко.
Министр обороны Степан Полторак отмечал, что 2 мая Вооруженные силы Украины приступят к теоретической и практической подготовке по использованию Javelin.
Гордон, Украина
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03.05.2018
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4KOt
461
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№1
04.05.2018 11:09
ждем демонстраций
пацан сказал - пацан сделал
а чего пусковым расчетам бояться, ведь до цели может быть целых 2,5 км ))))
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Геннадий Гущин
274
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№2
04.05.2018 11:16
Комплекс оптико-электронного противодействия "Зонт" в том числе и против "Джавелинов" разработан. А чем от аналогов "Джавелинов" бронетехника США защититься может?
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Hazzard
7583
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№3
04.05.2018 11:24
Цитата, q
На самом деле можно посмотреть на опыт Ирака. Когда некоторые американские расчеты за 10 минут уничтожали 15 единиц бронетехники. Причем без всякой угрозы для себя.
Это реальный случай или опять новости мриелогии?
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Геннадий Гущин
274
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№4
04.05.2018 12:30
Цитата, Hazzard сообщ. №3
Это реальный случай или опять новости мриелогии?Реальный. Но забыли уточнить, что большинство уничтожавшейся в Ираке бронетехники было брошенной. Потому и без угрозы для себя уничтожали. Только не "Джавелинами", а TOW-2. "Джавелины" тогда впервые применили и в ограниченном количестве.
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Hazzard
7583
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№5
04.05.2018 12:33
Цитата, Геннадий Гущин сообщ. №4
Реальный. Но забыли уточнить, что большинство уничтожавшейся в Ираке бронетехники было брошенной. Потому и без угрозы для себя уничтожали. Только не "Джавелинами", а TOW-2. "Джавелины" тогда впервые применили и в ограниченном количестве.
Не, там много всего было и действительно счет разгромный. Меня именно за 10 минут 15 единиц без угрозы для себя Джавелинами интересует.
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Геннадий Гущин
274
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№6
04.05.2018 12:36
Цитата, Hazzard сообщ. №5
Про "Джавелинами" и в боевых условиях впервые слышу. Скорее всего, при первом боевом применении ни кто их десятками за раз не пускал.
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St.Nicolas
1
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№7
04.05.2018 12:45
Цитата, q
Комплекс оптико-электронного противодействия "Зонт" в том числе и против "Джавелинов" разработан.Ага и прикручен к всем российским танкам. Есть чем отбиваться.
Цитата, q
А чем от аналогов "Джавелинов" бронетехника США защититься может?А чо хоть за аналог Джавелина от которого нечем бронетехнике США защиттся?
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Геннадий Гущин
274
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№8
04.05.2018 12:56
Цитата, St.Nicolas сообщ. №7
Ага и прикручен к всем российским танкам. Есть чем отбиваться.Как и у США не прикручен.
Цитата, St.Nicolas сообщ. №7
А чо хоть за аналог Джавелина от которого нечем бронетехнике США защиттся?Например HJ-12 или УР "Эффект". Да и помимо ПТРК полно управляемых боеприпасов атакующих в верхнюю полусферу под большим углом. Чем от них бронетехника США защищена?
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Сергей-82
12941
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№9
04.05.2018 15:02
Цитата, Геннадий Гущин сообщ. №8
УР "ЭффектПожалуйста можно поподробнее,первый раз слышу.
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