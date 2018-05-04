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Су-27 совершил "непрофессиональный" перехват

04.05.2018 ИноСМИ 377 1
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Самолет-истребитель Су-27
Самолет-истребитель Су-27.
Источник: © РИА Новости,

Российский истребитель Су-27 совершил "непрофессиональный" перехват самолета наблюдения ВМС США P-8 (Boeing P-8 Poseidon), когда тот летел в международном воздушном пространстве над Балтийским морем, сообщает Си-эн-эн со ссылкой на двух американских военных.
03.05.2018
Права на данный материал
принадлежат ИноСМИ
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Продукция
P-8 Poseidon
Су-27

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  • Комментарии
Комментариев 1, отображено с 1 по 1
RU
Alah
399
№1
04.05.2018 11:36
Судя по всему, профессионально- это вообще не перехватывать?
В чем непрофессионализм?
0
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