Су-27 совершил "непрофессиональный" перехват
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Самолет-истребитель Су-27.
Источник: © РИА Новости,
Российский истребитель Су-27 совершил "непрофессиональный" перехват самолета наблюдения ВМС США P-8 (Boeing P-8 Poseidon), когда тот летел в международном воздушном пространстве над Балтийским морем, сообщает Си-эн-эн со ссылкой на двух американских военных.
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03.05.2018
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