У русских морпехов теперь тоже есть новая штурмовая винтовка



Новый автомат АК-12.

Источник: © пресс-служба АО "Концерн "Калашников" Новый автомат АК-12.Источник: © пресс-служба АО "Концерн "Калашников"

В то время как Корпус морской пехоты США работает над тем, чтобы оснастить свою пехоту винтовками M27 компании Heckler & Koch, российские солдаты начали получать свои новые автоматы.

Российское Министерство обороны в январе подтвердило сообщения о планах относительно принятия на вооружение штурмовых винтовок АК-12 и АК-15 с патронами калибра 5,45×39 и 7,62×39, соответственно. "Принято решение по АК-12 и АК-15. Эти автоматы рекомендованы в качестве оружия для сухопутных войск, воздушно-десантных войск, а также для морской пехоты", - подчеркивается в сообщении отдела печати концерна "Калашников", которое приводится российским государственным новостным агентством ТАСС.

У российских военных было несколько фальстартов при объявлении о принятии на вооружение новых автоматов АК, и сообщение об изменении сроков публиковались вскоре после торжественных заявлений о начале поставок. Однако на этот раз ничего подобного, судя по всему, не произойдет.

Новые модели автоматов Калашникова отбирались после проведенных в 2017 году испытаний, отметил в беседе с корреспондентом агентства ТАСС генеральный директор концерна "Калашников" Алексей Криворучко. По его словам, этот прославленный производитель автоматов готов начать серийные поставки новых моделей в этом году. "Новые автоматы концерна "Калашников" объединяют в себе знаменитую и подтвержденную в боевых условиях надежность с современной эргономикой, увеличенной вероятностью попадания и возможностью эффективно использовать все современные аксессуары - от коллиматорных прицелов с красной точкой до приборов ночного видения, подствольных гранатометов, передней рукоятки, инфракрасных прицелов, лазеров, фонарей, глушителей и так далее", - подчеркивается в заявлении для прессы концерна "Калашников".

У автоматов АК-12 и АК-15 много общих деталей и узлов, хотя они и отличаются по используемому боеприпасу. Компактные версия обоих автоматов, разработанные для ближнего боя, будут доступны для российских сил специального назначения, "а также как средство личной защиты для экипажей тяжелых видов вооружений и разного рода боевых машин", - отмечается в пресс-релизе.

Вот некоторые характеристики этих автоматов:

Калибр: 5,5×39 (АК-12) или 7,62×39 (АК-15)

Длина: 880 - 940 мм

Длина со сложенным прикладом: 690 мм

Длина ствола: 400 мм

Вес (с пустым магазином) 3,5 кг

Емкость магазина: 30 патронов

Новые модели автоматов АК являются частью российской военной программы "Ратник", в рамках которой предпринимается попытка объединить для пехоты будущие виды боевого снаряжения в одну систему. Будут модернизированы элементы индивидуальной бронезащиты, размещенные на шлеме тепловизоры и приборы ночного видения, новое коммуникационное оборудование, а также специальные головные наушники.

Хотя еще не все составляющие экипировки "Ратник" готовы, некоторые его части уже прошли испытание в боевых условиях продолжающейся в Сирии гражданской войны, отметил Дмитрий Семизоров, генеральный директор Центрального научно-исследовательского института точного машиностроения, акционерного общества со значительным контролем со стороны государства.

"Возможно, вы знаете, что "Ратник" использовался в Сирии, и я хочу сказать, что это боевое снаряжение подтвердило свою эффективность при выполнении боевых операций, - отметил Семизоров во время прошлогодней встречи в Москве представителей оборонной промышленности. - Я хочу заверить вас в том, что ни одного пробития элементов защиты боевой экипировки не было зафиксировано".

Интересно отметить то, что, по данным компании "Блумберг", до введения Госдепартаментом США в июле 2014 года санкций в отношении целого ряда российских компаний, на Соединенные Штаты приходилось 90% экспорта гражданского оружия группы "Калашников".

Kalashnikov USA, расположенный в Соединенных Штатов аналог российской компании, все еще продает оружие через 30 своих дилеров по всей территории Америки. Для того чтобы обойти санкции, американский аналог "Калашникова" разорвал связи со своей российской родиной и, по данным компании Bloomberg, продает только свои собственные модели, детали которых производятся в Соединенных Штатах.

Однако в опубликованной в марте этого года компанией "Блумберг" (Bloomberg) статье говорится о возможном существовании сети "тесно переплетенных между собой подставных компаний", связывающих фирму Kalashnikov USA с высокопоставленными российскими чиновниками.

Кайл Ремпер (Kyle Remper)

Defense News, США